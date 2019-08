Záliv plný plastových koralov, pri Grécku pláva množstvo odpadkov

V roku 2011 sa pri ostrove Andros po silnom daždi zrútila do mora skládka.

1. aug 2019 o 11:27 ČTK

ATÉNY. Ako „záliv plný plastových koralov“ opísali potápači svoj nález pri gréckom ostrove Andros v Egejskom mori.

V roku 2011 sa tu totiž po silnom daždi zrútila do mora skládka. V zátoke preto pláva veľké množstvo plastových tašiek a ďalšieho odpadu, informovala agentúra Reuters.

Záliv plný plastov

„Dosť to mnou otriaslo a myslím, že to otriaslo každým, kto to videl,“ povedala Arabella Rossová, potápačka, ktorá sa niekoľko posledných mesiacov podieľala na čistení zátoky.

Súvisiaci článok Rím je zasypaný odpadkami, lekári ľudí varujú pred rizikami Čítajte

„Bol to ako raj Karibského mora, kde nájdete koralové útesy hrajúce všetkými farbami. Bolo to úplne rovnaké, ale namiesto koralov to boli tašky,“ dodala.

Potápači podľa nej pri akcii vytrhávali modré, čierne a žlté tašky zamotané okolo útesov. Zbierali tiež tie, ktoré sa voľne vznášali medzi rybami.

Arabella a zvyšok jej tímu zvládli upratať iba časť plastového odpadu, ktorý v zátoke našli. A to aj napriek tomu, že z mora vytiahli niekoľkotisíc obalov a tašiek.

Pri Androse a pri Salaminy, malého ostrova blízko Atén, nazbierali rovnako asi tristo kilogramov zahodených rybárskych sietí, nazývaných aj siete duchov, do ktorých sa často zachytávajú najmä korytnačky.

Odpadky v mori

Stredozemné more patrí medzi jedno zo svetových morí najviac znečistených plastom, uviedol v júni Svetový fond na ochranu prírody.

Grécko podľa fondu vyrobí asi 700-tisíc ton plastového odpadu ročne, teda asi 68 kilogramov na osobu.

Viac ako 11-tisíc ton skončí každý rok v mori, z čoho takmer 70 percent vypláva pri gréckom pobreží, ktoré je jedným z najdlhších na svete.

„Pokiaľ si ľudia nie sú istý tým, kam ich odpad mizne, tak my ho vidíme zakaždým, keď ideme do vody,“ povedala Arabella.