Kariérny psychopat, či génius, ktorý dosiahol brexit? Johnson si berie k sebe Cummingsa

Cummings si pohneval poslancov.

31. júl 2019 o 17:58 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď ľudia so skúsenosťami z predošlých kampaní hľadali témy, ktorými osloviť voliča pred referendom o britskom odchode z Európskej únie, Dominic Cummings ich rad za radom odmietal a trval na tom, že posledné slovo bude mať vždy on.

Dokazovanie nadmerného zasahovania Bruselu do britského diania je príliš komplikované, ľudí v skutočnosti nezaujíma ani komplexná otázka migrácie. Treba niečo jednoduchšie, argumentoval a nechal si urobiť prieskumy.

Oficiálna kampaň za brexit Vote Leave (Hlasujte za odchod) nakoniec komunikovala len dve témy.

Pod heslom Zoberme si späť kontrolu hovorila o hrozbe migrácie z Turecka a o 350 miliónoch libier, ktoré vraj Británia týždenne posiela do Bruselu a mohli by smerovať do zdravotného systému.

Sľuby, ktoré sa nenaplnili

Vstup Turecka nebol na pláne ani v roku 2016, teraz je ešte vzdialenejší. A aj lídri kampane za odchod museli priznať, že o 350 miliónov libier viac do zdravotníctva nepôjde.

Cummings si však vybudoval imidž človeka, ktorý vie vyhrať za každú cenu. Človeka, ktorý rozhodol, že Briti zahlasovali za odchod. Keď sa o brexite natáčal film, zahral si ho rovno populárny Benedict Cumberbatch.