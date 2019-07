Iránska vláda odmietla ponuku Pompea, že pricestuje do krajiny

Irán ponuku označil za pokrytecké gesto.

31. júl 2019 o 16:22 SITA

TEHERÁN. Irán odmietol ako "pokrytecké gesto" ponuku amerického ministra zahraničia Mikea Pompea, že navštívi krajinu a prehovorí k Iráncom.

Iránsky minister zahraničia Mohammad Džavád Zaríf mu v stredu prostredníctvom novinárov odkázal: "Do Iránu nemusíte chodiť".

Pompeovi namiesto toho navrhol, aby poskytol víza iránskym novinárom, ktorí by pricestovali do USA a spravili tam s ním rozhovor. Zároveň ho obvinil, že odmieta ich žiadosti.



Pompeo v pondelok na Twitteri uviedol: "Nebojíme sa toho, že (Zaríf) príde do Ameriky, kde má právo slobodne hovoriť. Sú skutočnosti o režime (najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího) také zlé, že ma nemôže nechať urobiť to isté v Teheráne? Čo keby jeho ľud počul pravdu, nefiltrovanú, neskrátenú?" napísal šéf americkej diplomacie.



Napätie medzi Iránom a USA sa vyhrotilo v posledných mesiacoch.