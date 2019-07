V žalúdku mŕtveho krokodíla našli ortopedickú platničku

Krokodíl pomenovaný MJ uhynul v júni na krokodílej farme Koorana.

31. júl 2019 o 15:05 TASR

CANBERRA. Majiteľ krokodílej farmy vo východnej Austrálii bol zmätený, keď v žalúdku mŕtveho, 4,7 metra dlhého krokodíla morského našiel ortopedickú kovovú platničku a skrutky.

Krokodíl pomenovaný MJ uhynul v júni na krokodílej farme Koorana vo vidieckej oblasti Coowonga v austrálskom štáte Queensland, neďaleko Veľkej koralovej bariéry - šesť mesiacov po svojom celonočnom boji s krokodílom tej istej veľkosti.

Prestal prijímať potravu

Majiteľ farmy John Lever povedal v stredu pre tlačovú agentúru DPA, že jeho krokodíl pred smrťou úplne prestal prijímať potravu.

Dodal, že bol šokovaný, keď pri skúmaní žalúdka plaza našiel platničku z nehrdzavejúcej ocele aj so šiestimi skrutkami.

"Kosti tam neboli žiadne. Museli ich rozpustiť žalúdočné šťavy krokodíla. Takisto tam nebolo ani identifikačné číslo. Povrch ocele rozleptala žalúdočná kyselina," dodal majiteľ.

Lever povedal, že ide o ortopedickú platničku starého typu, švajčiarskej výroby a s pozmenenými otvormi na skrutky, ktoré sú oválne, a nie okrúhle.

"Mohlo to byť v žalúdku desaťročia. Myslíme si, že to patrilo človeku... Už nám povedali, že je to ľudská ortopedická platnička," vysvetlil majiteľ farmy a dodal, že žiadosť o takéto informácie zverejnil na sociálnych sieťach.

Krokodílov chovajú na farme

Lever, ktorý kúpil krokodíla pred šiestimi rokmi od inej farmy, vyhlásil, že polícia ešte nie je do prípadu zapojená.

Farmu, kde žije 5000 krokodílov, navštívi každý rok približne 30.000 turistov.

Krokodílov tam chovajú aj kvôli šupinám a koži, z ktorej sa vyrábajú rôzne kožené výrobky a tie sa predávajú v Európe.

Navyše, vo svojej reštaurácii podávajú krokodílie mäso.