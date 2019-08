Klimatológ z IPCC: Každý rok nečinnosti bude mať obrovské následky

Oteplenie vieme udržať pod 1,5 stupňa.

8. aug 2019 o 20:07 Matúš Krčmárik

Svet sa oproti predindustriálnej éry oteplil o jeden stupeň, ak by sme to chceli udržať na 1,5 stupňa, dokázali by sme to, no treba konať hneď, hovorí pre SME YOUBA SOKONA, podpredseda Medzivládneho panelu o zmene klímy.

Pochádza z Mali a tam miestnym ľuďom netreba vysvetľovať, že sa klíma mení, každý deň to vidia okolo seba. Niekedy sme vídali na Sahare sneh, dnes už nie, spomína klimatológ, ktorý do Bratislavy prišiel v rámci konferencie Globsec.

Prekonali sme už pri klimatických zmenách bod, z ktorého niet návratu? Existuje vôbec taký bod?

V správe z októbra minulého roka IPCC naznačuje, aké následky by malo, ak by sme udržali teplotu na úrovni 1,5 stupňa nad teplotou pred industriálnou érou. Ukazuje sa, že je veľký rozdiel medzi 1,5 stupňom a dvoma stupňami, na čo sa krajiny zaviazali v parížskej klimatickej dohode z roku 2015.

V súčasnosti je teplota vyššia o jeden stupeň, dôsledky na ekosystém a život vidíme už teraz. Obrovský rozdiel tak bude znamenať aj posun na 1,5 stupňa.

Uvidíme obrovské zmeny v biodiverzite, v možnostiach využívania pôdy, ekonomické a sociálne dôsledky. Na to, aby sme sa udržali na hranici 1,5 stupňa, je nutná hlboká a bezprecedentná zmena celej spoločnosti.

Ako musí táto zmena vyzerať?

Musíme zmeniť spôsob využívania pôdy – poľnohospodárstvo aj lesné hospodárstvo, zmeniť život v mestách, dopravu aj priemysel. Pri energetike musíme čím skôr začať s dekarbonizáciou sektora.

Do roku 2030 musíme znížiť emisie skleníkových plynov o 45 percent, do roku 2050 musia byť úplne na nule. Do konca storočia sa dostaneme cez hranicu 1,5 stupňa, ale negatívnymi emisiami sa vieme pod ňu vrátiť. To sa dá dosiahnuť napríklad zalesňovaním.

Správa naznačuje, že návrat pod túto hranicu bude veľmi ťažký, ale stále je to možné. Musíme však začať konať tak skoro, ako sa len dá. Každý deň, mesiac, rok odkladu bude mať obrovské dôsledky a bude znamenať budúce problémy.

Ako vedec vidíte, že na stole sú všetky dôkazy o klimatických zmenách, ale politici povedia, že tomu neveria. Donald Trump odstupuje od klimatickej dohody, brazílsky prezident Jair Bolsonaro schvaľuje ďalšie klčovanie Amazonského pralesa. Ako sa pritom osobne cítite?

Klimatické zmeny v skutočnosti nikto relevantný nepopiera, fakty sú v tomto jasné. Dôsledky klimatických zmien predsa vidíme denne. Problémom je ľudská povaha.