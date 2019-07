Český senátor Hilšer: Babiš mentalitou nie je demokrat

Zeman sa tvári, že ústava je handra, hovorí Marek Hilšer.

28. júl 2019 o 19:07 Lukáš Onderčanin

Marek Hilšer (43) vyštudoval medzinárodné vzťahy a neskôr medicínu. Bol lekárom a učil aj na lekárskej fakulte. Pôsobil aj v Keni. V roku 2018 kandidoval za prezidenta, no skončil piaty. Minulý rok sa stal senátorom v Senáte Parlamentu ČR.(Zdroj: archív M.H.)

Česko čaká na to, či sa vláda strany ANO Andreja Babiša a ČSSD udrží pri moci. Opozícii aj Senátu prekáža, že českú politiku ovláda prezident Miloš Zeman, ktorý odkladá vymenovanie nástupcu ministra kultúry. Nie je to prvýkrát, čo sa Zeman pohybuje za hranou ústavy. Tandem Zeman a Babiš môže byť pre Česko nebezpečný, hovorí český senátor, bývalý lekár a neúspešný kandidát na prezidenta MAREK HILŠER.

Porušuje prezident Miloš Zeman ústavu?

Porušuje. Jeho správanie v priebehu posledných rokov smeruje k tomu, že si nárokuje na veľkú časť moci a snaží sa z parlamentného systému vytvoriť prezidentský.

Nemenuje alebo neodvoláva ministrov, umelo udržoval vládu, ktorá nemala dôveru parlamentu, alebo vymenoval úradnícku vládu, aj keď v parlamente bola iná väčšina. Aj časť spoločnosti to vníma ako prekračovanie ústavy.

Preto ste v Senáte podporili ústavnú žalobu na prezidenta?

Pán senátor Láska prišiel s návrhom žaloby, ktorú som sa rozhodol podporiť. Zhodli sme sa na tom, že Senát musí konať, nemôže mlčať. Môžu prísť ďalší prezidenti, ktorí budú ústavu ohýbať a je na Senáte, aby sa k tomu vyjadril.

Má význam na neho podávať žalobu, ak je len malá šanca, že prejde snemovňou?

Je našou zodpovednosťou postaviť sa k tomu, bol by problém, ak by sme mlčali. To, ako sa k tomu postaví Poslanecká snemovňa, je zase ich zodpovednosť. Zhodli sme sa na tom, že túto otázku nemôžu rozhodnúť politici ani ulica, ale Ústavný súd.

Je to ako futbalový zápas, kde jeden tím robí fauly. Potrebujeme rozhodcu, ktorý to rozsúdi. To môže spoločnosť upokojiť.

Strana ANO je v spore o ministra kultúry aj v iných otázkach na strane prezidenta Zemana. Môže byť tento tandem nebezpečný?

Áno. Ukazuje sa, že oligarchovia ovládli celú politiku. Jedným z oligarchov je Andrej Babiš, ktorý má eminentný záujem o to, aby ovládal tok dotácií do svojich firiem.

Ďalšie mocenské centrum je prezident a ďalší oligarchovia v jeho okolí, pre ktorých napríklad uplatňuje takú zahraničnú politiku k Číne, akú uplatňuje. Oni si rozdelili túto krajinu, dohodli sa, že tento tandem je pre všetkých výhodný a povedali si, že proti sebe nebudú útočiť.

Nie je to vzťah z lásky, ale skôr z rozumu. Aktuálne robí prezident Babišovi problémy, pretože nechce vymenovať ministra, ktorého navrhuje premiér. No premiér s ním nechce ísť do konfliktu, pretože potrebuje vládnuť. Prezident Zeman chce získať čo najviac vplyvu nad touto vládou.

Má teda Zeman kontrolu nad Babišom?