Švédsko odmietlo Trumpovu žiadosť o prepustenia rappera A$AP Rockyho

Švédsky premiér Löfven dal najavo, že všetci sú si vo Švédsku rovní pred zákonom.

26. júl 2019 o 20:15 TASR

KODAŇ. Švédska vláda odmietla v piatok kritiku zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa, že nezasiahla v prospech amerického rappera A$AP Rockyho, ktorý čelí vo Švédsku súdnemu procesu za účasť na násilnej hádke v Štokholme. Informovala o tom agentúra DPA.

Švédsky premiér Stefan Löfven "dal veľmi jasne najavo, že všetci sú si vo Švédsku rovní pred zákonom a že vláda nemohla zasahovať do prebiehajúceho súdneho konania", uviedol hovorca vlády pre švédsku televíznu stanicu SVT.

Trump: USA robia pre Švédsko dosť

Trump kritizoval vo štvrtok večer Löfvena za to, že nezabezpečil prepustenie A$AP Rockyho.

Toho švédska prokuratúra obžalovala v súvislosti s júnovou bitkou v Štokholme, pričom vo väzbe ostane do začiatku súdneho procesu, ktorého termín má byť stanovený na budúci týždeň.

"(Som) veľmi sklamaný z neschopnosti premiéra Stefana Löfvena konať. Švédsko zradilo našu afroamerickú komunitu v Spojených štátoch," napísal americký prezident na Twitteri.

"Dajte A$AP Rockymu jeho SLOBODU. Robíme tak veľa pre Švédsko, no nezdá sa, že by to fungovalo aj naopak. Švédsko by sa malo zamerať na svoj skutočný problém so zločinom," uviedol Trump v ďalšom príspevku na tejto sociálnej sieti.

K zatknutiu 30-ročného Rakima Mayersa - čo je rodné meno rappera - došlo 3. júla, tri dni po pouličnej bitke, ktorá sa odohrala po jeho koncerte vo švédskom hlavnom meste.

Polícia zatkla okrem rappera aj ďalších dvoch členov jeho tímu. Mayers na margo incidentu uviedol, že konal v sebaobrane.

Prokurátor sa rozhodol vzniesť voči rapperovi obvinenia po tom, ako si preštudoval videozáznamy z bitky, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach.

Mayers a dve ďalšie osoby sú obvinené z ublíženia na zdraví. Rapperovi pritom podľa agentúry Reuters hrozí v prípade uznania za vinného až dvojročné väzenie.

Trump vo svojich najnovších príspevkoch na Twitteri podporil aj rapperovo tvrdenie, že pri bitke konal v sebaobrane.

"Pozrel som si nahrávky A$AP Rockyho a bol prenasledovaný a obťažovaný provokatérmi. Zaobchádzajte s Američanmi férovo!" napísal vo štvrtok na Twitteri.

Dostatok dôkazov na vznesenie obvinenia

Švédsky prokurátor Daniel Suneson však povedal, že na vznesenie obvinení voči rapperovi mal dostatok dôkazov.

"Mal som na posúdenie viac materiálu než len ten, ktorý bol k dispozícii na internete," uviedol v tejto súvislosti.

Švédske úrady zverejnili v piatok súdne dokumenty, v ktorých sa píše, že rapper a ďalší dvaja podozriví "úmyselne, spoločne a v zhode" zaútočili 30. júna na muža v centre Štokholmu.

Rocky ho podľa prokuratúry zvalil na zem, kde ho udierali a kopali a útočili na neho s fľašou, dodáva agentúra AP.