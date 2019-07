Rakúsko vydalo zatykač na ruského vojenského dôstojníka

Dôstojník mal naverbovať rakúskeho plukovníka na špionáž pre Moskvu

26. júl 2019 o 9:13 SITA

VIEDEŇ. Rakúsko vydalo zatykač na ruského vojenského dôstojníka, ktorý podľa úradov naverboval rakúskeho plukovníka na špionáž pre Moskvu. Polícia v Salzburgu oznámila, že na 65-ročného Igora Jegoroviča Zajceva vydali európsky aj medzinárodný zatykač. Muž pracujúci pre ruskú vojenskú tajnú službu GRU je podozrivý z toho, že "presviedčal 70-ročného plukovníka rakúskej armády vo výslužbe, aby vykonal spravodajskú operáciu na úkor Rakúska, odhalil štátne tajomstvá a vedome sa vzdal vojenských tajomstiev," uviedla rakúska polícia vo vyhlásení.

Plukovník vo výslužbe údajne od 90. rokov minulého storočia až do minulého roka poskytoval Rusku informácie o rakúskych ozbrojených silách a jej zbrojnom systéme. Za to podľa polície dostal stovky tisíc eur. Podľa rakúskych médií bol veľmi profesionálny a pracoval v armádnom vojenskom centre v spolkovej krajine Salzbursko. So svojím ruským kontaktom údajne komunikoval prostredníctvom sofistikovaného vybavenia.

Prípad niekdajšieho plukovníka vyšiel najavo minulý rok. Vtedy rakúsky minister obrany Mario Kunasek povedal, že im v tom pomohla iná európska tajná služba. Plukovník pôvodne spolupracoval s políciou. Podľa viacerých správ však v ostatnom období mlčí pre zistenia z vyšetrovania daného prípadu, píše spravodajský portál BBC.

Prípad vyvolal napätie medzi Ruskom a Rakúskom, pričom obe krajiny si preň navzájom predvolali diplomatov.