V Stredozemnom mori sa prevrátili dva člny s migrantmi, 150 je nezvestných

Dva člny sa prevrátili približne 120 kilometrov východne od Tripolisu.

25. júl 2019 o 18:57 SITA

KÁHIRA. Až približne 150 migrantov smerujúcich do Európy je nezvestných a pravdepodobne sa vo štvrtok utopili po tom, ako sa ich člny prevrátili v Stredozemnom mori, informovali líbyjská pobrežná stráž a Úrad vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov (UNHCR).



Dva člny s 300 migrantmi na palube sa prevrátili približne 120 kilometrov východne od líbyjskej metropoly Tripolis, uviedol pre tlačovú agentúru The Associated Press (AP) hovorca líbyjskej pobrežnej stráže Ajúb Gássim.

Zachrániť a vrátiť do Líbye sa podľa neho podarilo 137 migrantov, pobrežná stráž zatiaľ našla iba jedno telo. Charlie Yaxley, hovorca UNHCR, informoval až o 147 zachránených migrantoch.

"Odhadujeme, že 150 migrantov je pravdepodobne nezvestných a zomreli na mori," dodal.



Líbya sa stala hlavným východzím bodom pre migrantov a utečencov z Afriky smerujúcich do Európy po povstaní, ktoré v roku 2011 zvrhlo tamojšieho diktátora Muammara Kaddáfího.

Odvtedy využívajú chaos v Líbyi priekupníci a ozbrojené skupiny, ktoré sú zapletené do zneužívania migrantov, vrátane ich mučenia a únosov za výkupné.