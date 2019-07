Maďarská vláda odmieta viazanie financovania z EÚ na kritériá právneho štátu

Ministerka poprela, že by Maďarsko porušovalo akékoľvek princípy právneho štátu.

25. júl 2019 o 15:13 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarská vláda odmieta viazanie financovania z Európskej únie (EÚ) na plnenie kritérií právneho štátu.

Pre agentúru Reuters to uviedla maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová.

Šéfka rezortu varovala Brusel, že maďarský kabinet sa postaví voči všetkým snahám Európskej komisie (EK), ktoré by viazali rozvojový fond Únie na dodržiavanie princípov právneho štátu, ktoré podľa EK maďarské orgány porušujú.

Vargová dodala, že jej cieľom je dosiahnuť zrušenie návrhu mimoriadneho predpisu v súvislosti s rozpočtom EÚ pre obdobie rokov 2021-27, ktorým sa stanovujú nedostatky v oblasti dodržiavania princípov právneho štátu.

Podľa jej vyjadrenia je tento predpis sformulovaný veľmi zoširoka a hmlisto.

Ministerka poprela, že by Maďarsko porušovalo akékoľvek princípy právneho štátu, ako to tvrdí odchádzajúce vedenie EK. "Dúfam, že nová komisia bude stavať mosty a nie kopať zákopy," dodala.

V súvislosti so zámerom maďarskej vlády zriadiť správne súdnictvo, ktoré by podľa kritikov z Maďarska i zo zahraničia ohrozovalo nezávislosť maďarskej justície, Vargová povedala, že až do ukončenia diskusií o tejto téme kabinet ustúpil od tohto zámeru, avšak neskôr sa k nemu vráti.