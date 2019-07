Peking má v Hongkongu tisíce vojakov. Vyhráža sa, že nimi potlačí protesty

Vojaci doteraz nezasahovali.

25. júl 2019 o 16:14 Matúš Krčmárik

HONGKONG, BRATISLAVA. Keď v roku 1997 čínska vláda preberala kontrolu nad Hongkongom od Británie, najväčšie obavy vyvolávala čínska armáda.

Ubehlo vtedy len osem rokov od masakru na Námestí nebeského pokoja, kde prodemokratické protesty armáda potlačila brutálnym zásahom s tisíckami obetí.

Peking Hongkongu na 50 rokov sľúbil zachovanie pomerne slobodného systému, ale viditeľná nervozita Pekingu z aktuálnych hongkonských protestov vzbudzuje obavy, že by aj tam mohla Čína zasiahnuť hrubou silou.

Hneď po prebratí kontroly začali do mesta prichádzať nákladné vozidlá s čínskymi vojakmi. Až doteraz sa však čínski vojaci väčšinou v uliciach Hongkongu veľmi neukazujú a zásahy proti demonštráciám nechávajú na miestne policajné zložky.

Triády a vojaci

To sa však čoskoro môže zmeniť. V Hongkongu prebiehajú masívne protesty proti plánovanému zákonu o tom, že obvinených by mohli vydávať z Hongkongu do Číny. Miestni sa obávajú, že by sa to mohlo týkať aj politických väzňov.

V nedeľu zas na ľudí vracajúcich sa z demonštrácií zaútočili na železničnej stanici skupiny ľudí s palicami. Hovorí sa, že mohlo ísť o zaplatených členov triád, teda mocných miestnych mafií.