Trumpa potešila výpoveď Muellera. Zničujúci deň pre demokratov, tvrdí

Mueller sa vyhýbal desiatkam otázok a odmietol čo len vysloviť pojem impeachment.

25. júl 2019 o 6:59 (aktualizované 25. júl 2019 o 7:31) TASR

WASHINGTON. Robert Mueller, americký osobitný vyšetrovateľ zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016 v prospech Donalda Trumpa, vypovedal v stredu v Kongrese približne šesť hodín a vyhlásil, že jeho správa z vyšetrovania "úplne neočisťuje" prezidenta Trumpa.

Mueller počas 22 mesiacov trvajúceho vyšetrovania prišiel na to, že Rusko do volieb v roku 2016 zasahovalo, no Trump ani nikto iný v USA s Rusmi tajne nespolupracoval. Nedospel však k jednoznačnému záveru, pokiaľ ide o otázku, či Trump bránil spravodlivosti.

"Prezident nebol očistený z činov, ktoré údajne spáchal," zdôraznil Mueller.

Trump je spokojný

Mueller však ďalej vysvetľoval, že nemohol Trumpa obviniť, lebo normy ministerstva spravodlivosti zakazujú obžalovať úradujúceho prezidenta.

Neskôr počas výpovede dodal, že Trumpa teoreticky bude možné obžalovať po jeho odchode z Bieleho domu.

Prezident bol s priebehom Muellerovej výpovede spokojný.

"Toto bol pre demokratov zničujúci deň. Demokrati nemali (v rukách proti mne) nič a teraz majú ešte menej než nič," uviedol.

Mueller využil vypovedanie v Kongrese na to, aby upozornil, že ruské zasahovanie je hrozbou pre demokraciu v USA a že budúce voľby sú tiež ohrozené.

Demokrati v justičnom výbore Snemovne reprezentantov sa v stredu pri vypočúvaní Muellera snažili zameriavať otázky na tie časti vyšetrovateľovej správy, ktoré poukazujú na možné Trumpove snahy mariť vyšetrovanie.

Mueller sa držal v medziach svojej správy

Republikáni medzitým zdôraznili, že správa sa nekončí záverom, že prezident spolupracoval s ruskými agentmi na ovplyvňovaní prezidentských volieb.

Republikáni tvrdili, že dôkazy na to sú nedostatočné, a usilovali sa zdôrazniť údajnú zaujatosť Muellerovho personálu voči prezidentovi.

Mueller, bývalý agent amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a federálny prokurátor, uhýbal desiatkam otázok a odmietol čo len vysloviť termín "impeachment" (obžaloba prezidenta).

Povedal, že sa bude držať svojho záväzku a nezájde za obsah svojej správy.

Mueller zverejnil svoju 448-stranovú správu už v apríli, pripomenula tlačová agentúra DPA.

Prezident Trump pred novinármi označil Muellerovu výpoveď v Kongrese za "veľmi dobrý deň" a zopakoval svoje tvrdenie, že Muellerovo vyšetrovanie je len "honom na čarodejnice".

"Tento absurdný hoax sa nedá nijako obhajovať, toto je hon na čarodejnice," povedal Trump, ktorého citovali agentúry AP a AFP.

Mueller však v stredu na otázku, či svojou správou prezidenta úplne zbavil viny, odpovedal: "Nie."