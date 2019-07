Farage pripustil volebný pakt s Johnsonom

Farage si ešte nie je istý, či Johnson brexit myslí vážne.

24. júl 2019 o 15:44 TASR

LONDÝN. Líder britskej Strany brexitu Nigel Farage pripustil v stredu možnosť dohody o volebnej spolupráci s predpokladaným novým konzervatívnym premiérom Borisom Johnsonom.

Informovala o tom stanica BBC.

Farage pripustil volebný pakt s Johnsonom

Farage sa však podľa vlastných slov musí najskôr presvedčiť o tom, že Johnson to myslí vážne so svojím odhodlaním zrealizovať odchod Spojeného kráľovstva z EÚ 31. októbra tohto roku.

"Je tu možnosť dosiahnutia dohody o volebnej spolupráci... potrebujeme im však dôverovať a to momentálne nie je jednoduché," vyhlásil Farage na margo Johnsonových konzervatívcov.

Johnson a Farage spoločne za brexit

Súvisiaci článok Prvá úloha Borisa Johnsona v Bruseli: Presvedčiť, že je viac ako klaun Čítajte

Boris Johnson bol zvolený za nového šéfa vládnucej Konzervatívnej strany v straníckom korešpondenčnom hlasovaní, ktorého výsledky boli vyhlásené v utorok. Považuje sa za takmer isté nahradí odchádzajúcu premiérku Theresu Mayovú aj na čele vlády.

Podľa Johnsona musí Británia odísť z EÚ 31. októbra tohto roku, či už s dohodou alebo bez dohody. Farage si však zatiaľ nie je istý, či svoj prísľub myslí skutočne vážne.

Ak by chcel Johnson uskutočniť v októbri brexit bez dohody, narazil by na odpor Dolnej snemovne britského parlamentu, ktorá by takýto krok musela schváliť.

Podľa Faragea by preto nový premiér potreboval zmeniť rozloženie politických síl v snemovni prostredníctvom vypísania predčasných volieb.

V takomto prípade Farage nevylučuje možnosť dohody o volebnej spolupráci s Johnsonom, najskôr by sa však musel presvedčiť o úprimnosti jeho úmyslov.

"Konzervatívnej strane neverím ani slovo," zdôraznil líder Strany brexitu, ktorá vyhrala májové eurovoľby v Británii so ziskom 32 percent hlasov.

Poukázal pritom na porušovanie prísľubov týkajúcich sa brexitu zo strany Theresy Mayovej.

Prípadný volebný pakt Johnson-Farage by podľa BBC mohol zjednotiť tábor stúpencov brexitu.

Samotný Johnson sa ale minulý týždeň vyjadril, že by konzervatívci nemali uzatvárať dohody s nijakou stranou.