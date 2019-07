Atentát v katedrále na Filipínach vykonali manželia z Indonézie

Pár sa predtým neúspešne pokúšal dostať do Sýrie a absolvoval deradikalizačný program.

24. júl 2019 o 8:43 SITA

JAKARTA. Krvavý samovražedný útok, ktorý si v januári v katedrále na juhu Filipín vyžiadal približne 20 obetí na životoch, uskutočnili pravdepodobne manželia z Indonézie, ktorí absolvovali vládny program zameraný na deradikalizáciu. Oznámila to indonézska polícia.

Policajný hovorca Dedi Prasetyo na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že v júni v provincii Východný Kalimantan zatkli islamského militanta, ktorý sa priznal, že na uskutočnenie útoku na Filipínach naverboval muža menom Rullie Rian Zeke a jeho ženu Ulfah Handayani.

Zatknutý militant, identifikovaný iba ako Yoga, bol spolu s manželským párom členom zakázanej extrémistickej organizácie Jemaah Anshorut Daulah, ktorá má podľa polície väzby na Islamský štát (IS).

Yoga bol v kontakte s militantmi IS v Afganistane. Zeke so ženou sa predtým neúspešne pokúšali aj s deťmi dostať do Sýrie a následne doma absolvovali deradikalizačný program, po ktorom ich prepustili.

Útok, pri ktorom zasiahli katedrálu Panny Márie Karmelskej dve explózie, sa odohral v meste Jolo v provincii Sulu.

Podľa polície pri ňom zomrelo najmenej 15 civilistov a päť vojakov. Zranenia utrpelo vyše sto ľudí. K útoku sa prihlásil IS, ktorý na sociálnych sieťach uviedol, že ho vykonali dvaja samovražední atentátnici.