Johnsonovi blahoželali Erdogan, Merkelová aj Pellegrini

Podľa Ruského politika Kosašova prinesie Johnson britskej politike iba búrky a zemetrasenia.

23. júl 2019 o 21:52 TASR

BERLÍN. Nemecká kancelárka Angela Merkelová zablahoželala v utorok k zvoleniu za nového lídra britskej Konzervatívnej strany bývalému ministrovi zahraničných vecí Borisovi Johnsonovi, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro stane aj britským premiérom.

Merkelová doplnila, že sa ďalej bude "usilovať o pevné priateľstvo" s Londýnom.

Johnsonovi blahoželal aj Erdogan

"Gratulujem Borisovi Johnsonovi a teším sa na dobrú spoluprácu. Naše krajiny by mali v budúcnosti pokračovať v pevnom priateľstve," uviedla nemecká kancelárka, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.

Na víťazstvo Johnsona vo vnútrostraníckych voľbách britskej Konzervatívnej strany reagoval tiež turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Podľa svojich slov verí, že turecko-britské vzťahy budú počas pôsobenia Johnsona v úrade premiéra "prekvitať".

Erdogan v odkaze na Twitteri v utorok zablahoželal Johnsonovi, ktorý má nahradiť Theresu Mayovú na poste predsedu vlády.

Johnsonovi zaželal úspech v novej práci a dodal: "Verím, že vzťahy Turecka a Spojeného kráľovstva budú v tejto novej ére prekvitať ešte viac."

Johnsona, ktorý má čiastočný turecký pôvod, privítali v Turecku v roku 2016 nadšene, keď ako minister zahraničných vecí navštívil túto krajinu - aj napriek faktu, že svoju kampaň za tzv. brexit mal založenú na predpoklade, že Turecko sa stane členom Európskej únie a milióny Turkov prídu do Británie.

Johnson takisto napísal urážlivú báseň o Erdoganovi, pripomenula tlačová agentúra AP.

Pellegrini očakáva konštruktivitu

Budúceho britského premiéra Johnsona čaká ťažká úloha dotiahnuť tzv. brexit do úspešného konca.

V reakcii na jeho víťazstvo vo vnútrostraníckych voľbách to uviedol slovenský premiér Peter Pellegrini, ktorý mu zablahoželal k zvoleniu.

"Očakávam, že nový britský premiér ako náš kolega v Európskej rade bude v ďalších diskusiách vystupovať rovnako konštruktívne ako bývalá premiérka Theresa Mayová," povedal Pellegrini.

Ako poznamenal, uvidí sa, s akým plánom a požiadavkami osloví ostatných lídrov v Európskej únii.

"Možností však nie je veľa," poznamenal šéf kabinetu. Slovensko je podľa jeho slov spolu s ostatnými otvorené ďalším diskusiám o budúcich vzťahoch, avšak právny text dohody považuje za konečný.

"SR má záujem na riadenom odchode Veľkej Británie z Európskej únie, bude to najlepší možný scenár pre obe strany," uzavrel Pellegrini.

Z Moskvy sa ozvala kritika

Vo vzťahoch medzi Moskvou a Londýnom zostane "rovnaká cintorínska skleslosť", ktorú spôsobil Johnson a jemu podobní, vyhlásil v utorok ruský zákonodarca Konstantin Kosačov.

Britskú politiku podľa neho čakajú "búrky a zemetrasenia".

"Je nepravdepodobné, že to bude zábava," konštatoval Kosačov, predseda výboru Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) pre zahraničné vzťahy.Podľa jeho slov sa Johnsonova nominácia môže zaradiť medzi" podivné veci v domácom programe tejto krajiny... Bolo by to v poriadku, ak by sa Británia venovala iba svojmu Škótsku a brexitu bez toho, aby sa snažila, či už na základe nejakého dôvodu alebo bez dôvodu, ísť nad rámec svojich vnútroštátnych právomocí. Povesť 'panimorí', ktorá je už dávno minulosťou, stále vŕta v mysliach britských politikov vrátane, nepochybne, pána Johnsona," poznamenal Kosačov, ktorého citovala agentúra TASS. Johnsonova výstrednosť sa podľa Kosačova "prejavila v plnom rozsahu, keď bol ministrom zahraničia, a je nepravdepodobné, že by sa teraz vytratila".