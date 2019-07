Robotníci na Novom Zélande objavili vyše tisíc ľudských zubov

V budove bola kedysi zubná ordinácia, zubár pod budovou zuby zahrabával.

23. júl 2019 o 12:44 TASR

WELLINGTON. Robotníkom na stavbe v meste Invercargill na Novom Zélande sa nedávno naskytol znepokojujúci pohľad, keď pri demolačných prácach odkryli vyše 1000 ľudských zubov.

Informoval o tom v utorok novozélandský spravodajský server Stuff.co.nz.

"Ukázalo sa, že zuby patrili zubárovi, ktorý mal v 50.-60. rokoch na tomto pozemku ordináciu," povedal archeológ Matthew Schmidt, podľa ktorého išlo o "veľmi neobvyklý nález". "Nikdy predtým som sa s tým nestretol, s takou veľkou kopou zubov," dodal.

Prečo však zubár pod budovou zuby zahrabával, dosiaľ nie je zrejmé. "Myslel by som si, že ak ste boli v 50. a 60. rokoch zubárom, dávali by ste ich (zuby) do odpadkového koša," povedal Schmidt.

Nájdené zuby vyčistili. Keďže ich nález nebol z historického hľadiska významný, na mieste zakrátko obnovili demolačné práce.