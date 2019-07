Maas varoval pred zvyšovaním napätia vo vzťahoch s Iránom

Británia, Francúzsko a Nemecko budú úzko spolupracovať.

22. júl 2019 o 16:36 TASR

PARÍŽ. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok v Paríži vyhlásil, že čo sa týka riešenia aktuálnej krízy v súvislosti s britským ropným tankerom, ktorý Irán v piatok zadržal v Hormuzskom prielive, Nemecko je v úzkom kontakte s ostatnými európskymi krajinami ako Francúzskom či Britániou. Informovala o tom agentúra DPA.

"Nemali by sme podniknúť žiadne kroky, ktoré by viedli k eskalácii," uviedol Maas a dodal, že v pondelok a počas víkendu sa o tejto téme zhováral so svojimi francúzskymi a britskými rezortnými kolegami.

"Dohodli sme sa, že Británia, Francúzsko a Nemecko budú veľmi, veľmi úzko spolupracovať," povedal Maas. Podľa jeho slov je dôležité sa aj naďalej spoliehať na diplomatické riešenia. Štáty Perzského zálivu by mali už konečne rokovať o námornej bezpečnosti, zdôraznil.

"Nechceme eskaláciu. Musíme však akceptovať, že sú tu isté incidenty, ktoré sa musia vyriešiť," uzavrel svoje vyjadrenia Maas.

Incident so zadržaním britskej lode prišiel po vyhrážkach Teheránu, že sa odplatí za to, že v britskom zámorskom území Gibraltár začiatkom júla zadržali iránsky tanker Grace 1 pre podozrenie z porušenia sankcií voči Sýrii.

Piatkové zadržanie tankera na najdôležitejšej námornej trase pre obchod s ropou vníma Západ ako závažnú eskaláciu po troch mesiacoch konfrontácie, pri ktorej sa Irán a USA už dostali na pokraj vojny.

Británia v pondelok Irán vyzvala na okamžité prepustenie ropného tankera plávajúceho pod britskou vlajkou.