Zomrel architekt César Pelli, tvorca mrakodrapov Petronas Towers

20. júl 2019 o 18:16 TASR

BUENOS AIRES. Argentínsky architekt César Pelli, ktorý navrhol budovu Petronas Towers v Malajzii, zomrel v piatok vo veku 92 rokov.

Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na správy Pelliho rodiny.

Pelli zomrel v provincii Tucumán v severozápadnej časti krajiny. Argentínsky prezident Mauricio Macri na Twitteri vyjadril úprimnú sústrasť "rodine a priateľom nadaného Césara Pelliho".

"Výtvory, ktoré po sebe na svete zanechal ako odkaz, sú pýchou pre všetkých Argentínčanov," napísal Macri.

Architekt sa narodil v roku 1926. Od roku 1952 žil v USA, kde v rokoch 1977-84 pôsobil ako dekan Fakulty architektúry na Yaleovej univerzite. Pelli získal aj zlatú medailu - najvyššie ocenenie - Amerického inštitútu architektov.

Petronas Towers v hlavnom meste Kuala Lumpur bola po dokončení v roku 1998 s výškou 452 metrov najvyššou budovou na svete. Stále jej patrí titul najvyššej dvojice mrakodrapov.

Pelli navrhol aj budovu 200 Liberty Street, predtým známu ako One World Financial Center, v New Yorku.