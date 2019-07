Vo veku 90 rokov zomrela maďarská filozofka a kritička Orbána Ágnes Hellerová

Hellerová kritizovala premiéra Viktora Orbána.

20. júl 2019 o 8:11 ČTK

BUDAPEŠŤ. Vo veku 90 rokov zomrela maďarská filozofka a niekdajšia disidentka Ágnes Hellerová.

Oznámila to v piatok Maďarská akadémia vied.

Hellerová, ktorá bola židovského pôvodu, prežila holokaust, v 70. rokoch odišla do exilu a do Maďarska sa vrátila až po páde komunizmu v roku 1989.

Hlasno kritizovala premiéra Viktora Orbána, ktorého vinila z podrývania demokracie, napísala agentúra Reuters.

Hellerová bola ovplyvnená svojím učiteľom, marxistickým filozofom Györgyim Lukácsom. V roku 1968 podpísala protest proti potlačeniu Pražskej jari v Československu.

V komunistickom Maďarsku bola terčom politickej perzekúcie a bola nezamestnaná. V roku 1977 odišla s manželom, filozofom Ferencom Fehérom, do exilu, najskôr do Austrálie. Neskôr prednášala 25 rokov politickú teóriu na newyorskej New School for Social Research.

Hellerová veľa písala o filozofii dejín a etike a tiež o teórii modernity. Bola zástankyňou liberálnej demokracie a silnou kritičkou Orbána.

Podľa maďarských médií Hellerová zomrela, keď si išla v piatok zaplávať na jazero Balaton.