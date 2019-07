Spojenci váhajú nad plánom USA na ochranu ropných tankerov

Dôvodom sú obavy zo zvýšenia napätia vo vzťahoch s Iránom.

19. júl 2019 o 13:58 TASR

DUBAJ. Spojené štáty majú problém získať svojich spojencov pre návrh posilniť stráženie dôležitých lodných trás na Blízkom východe, po ktorých sa prepravujú dodávky ropy. Spojenci sa totiž obávajú zvýšenia napätia vo vzťahoch s Iránom.

Uviedlo to šesť zdrojov oboznámených so záležitosťou, napísala v piatok tlačová agentúra Reuters.

Spojenci váhajú s poskytnutím zbraní

Washington 9. júla navrhol, aby sa posilnilo stráženie v strategických vodách pri pobreží Iránu a Jemenu, kde podľa Američanov Irán a jeho prívrženci podnikli útoky na tankery. Irán tieto obvinenia popiera.

Avšak spojenci Washingtonu váhajú s poskytnutím nových zbraní alebo bojových síl, povedal vo štvrtok agentúre Reuters vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany.

Dodal, že cieľom USA nie je vytvoriť vojenskú koalíciu, ale odradiť od útokov na plaviace sa obchodné lode.

Akákoľvek účasť spojencov Washingtonu, obávajúcich sa konfrontácie s Iránom, by sa zrejme obmedzila iba na námorný personál a vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na mieste - neďaleko Hormuzského prielivu a prielivu Báb al-Mandab v Červenom mori.

Uviedli to dva zdroje zo štátov Perzského zálivu a britský bezpečnostný zdroj.

"Američania chcú vytvoriť 'alianciu ochotných', ktorí sa postavia proti budúcim útokom," vyhlásil západný diplomat.

"Nikto nechce ísť týmto konfrontačným smerom, ani byť súčasťou amerického úderu na Irán," dodal.

K týmto obavám či prípadným nedorozumeniam sa v rozhovore pre Reuters vyjadrila Kathryn Wheelbargerová, jedna z najvplyvnejších postáv v Pentagóne. Vysvetlila: "V novej iniciatíve nejde o vojenský konflikt."

Na základe návrhu Washingtonu by USA poskytli koordinačné lode a viedli by prieskumné akcie, pričom spojenci by hliadkovali v neďalekých vodách a sprevádzali by obchodné plavidlá.

Irán odmieta pomoc pri ochrane trasy

Irán vyhlásil, že zahraničné veľmoci by mali nechať stráženie lodných trás na Teheráne a ďalších krajinách z tejto oblasti.

Francúzsko, ktoré má námornú základňu v Spojených arabských emirátoch (SAE), neplánuje sprevádzať lode a návrh USA vníma ako kontraproduktívny pre zmierňovanie napätia, keďže Teherán by to pokladal za protiiránske. Takto to vysvetlil nemenovaný francúzsky predstaviteľ.

Britský bezpečnostný zdroj povedal, že sprevádzať každú obchodnú loď nie je uskutočniteľné. Tento názor má niekoľko ďalších krajín.

Vysokopostavený západný predstaviteľ pôsobiaci v Pekingu uviedol, že Čína sa "v žiadnom prípade" nepridá do námornej koalície. Juhokórejský zástupca dodal, že Washington ešte nepredložil oficiálnu žiadosť o takúto spoluprácu.