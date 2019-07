Trump naďalej útočí na kongresmanky. Ilhan Omar je fanúšičkou al-Kájdy, vyhlásil

Rasistické prejavy Trump preniesol aj v Greenville.

18. júl 2019 o 17:39 SITA

GREENVILLE. Americký prezident Donald Trump už takmer týždeň bez prestania útočí na štyri mladé kongresmanky za Demokratickú stranu, ktoré spája to, že sú ostrými kritičkami jeho politiky.

Svoje plamenisté prejavy Trump vo štvrtok preniesol z Twitteru aj na predvolebné zhromaždenie v Greenville v štáte Severná Karolína, kde postupne hovoril o každej z nich a všetkým štyrom už tradične odporučil, aby sa odsťahovali zo Spojených štátov.

Rasistické výroky

"Pošlite ich späť," skandoval nadšený dav. Trump už niekoľko dní trvá na tom, že sa majú vrátiť do "svojich krajín", napriek tomu, že všetky štyri majú americké občianstvo a tri z nich sa narodili v USA.



Kauza je výbušná najmä tým, že žiadna z týchto žien nie je biela Američanka, a preto Trumpove vyjadrenia silno zaváňajú rasizmom.

Americký prezident v minulosti už viackrát vyhlásil, že nie je rasista, vždy po čase sa však vrátil k výrokom, ktoré toto jeho tvrdenie spochybňujú.



"Mám návrh pre tieto extrémistky plné nenávisti, ktoré sa neprestajne snažia ublížiť našej krajine. Nikdy nepovedia nič pozitívne. Toto im odkazujem: Hej! Ak to tu nemáte radí, odíďte! Len odíďte," rečnil vo štvrtok Trump v Greenville za nadšených ovácií publika.



"Keď chcú ľudia z tejto krajiny odísť, tak môžu odísť! Ak nechcú milovať našu krajinu, ak nechcú bojovať za našu krajinu, môžu odísť! V tomto nikdy nezmením svoj názor," odkázal Trump "komandu", ako prezýva štvoricu kongresmaniek Alexandriu Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayannu Pressley a Rashidu Tlaib.



"Nemám čas zaoberať sa tromi rôznymi menami," vyhlásil Trump, keď na mítingu v Greenville skomolil meno Alexandrii Ocasio-Cortez.

Tej vyčítal najmä to, že sa "naváža" do jeho protiutečeneckej politiky. Ilhan Omar následne obvinil okrem iného z toho, že je podporovateľkou teroristickej organizácie al-Kájda. Agentúra The Associated Press (AP) k tomu píše, že ide o úplne vymyslené obvinenie.

Predložila návrh zákona

Trump si zrejme do Omar takto "šťuchol" preto, že v stredu predložila do Snemovne reprezentantov amerického Kongresu návrh zákona, ktorý by prikazoval Trumpovej administratíve informovať verejnosť o spôsobe, akým vytvára svoj zoznam teroristov a osôb podozrivých z terorizmu.

Ilhan Omar sa špeciálne zaujímala o to, či USA tento zoznam zdieľajú aj s krajinami ako Čína a Saudská Arábia a dopisujú naň ľudí na ich želanie.



Kritika na mítingu v Greenville sa ušla aj Rashide Tlaib, ktorej Trump nevedel odpustiť najmä to, že ho nazvala hanlivým výrazom. "To nie je pekné, ani keď ide o mňa," povedal prezident.

Trump si prvýkrát zobral túto štvoricu "na mušku" už cez víkend, keď napísal na Twitter, že všetky štyri političky pochádzajú z tých najhorších krajín, a pritom by chceli diktovať Američanom, ako si majú vládnuť.



"Je zaujímavé sledovať, ako ´progresívne´ demokratické kongresmanky, ktoré pôvodne pochádzajú z krajín, ktorých vlády sú kompletná a totálna katastrofa, majú najhoršie, najskorumpovanejšie a najhlúpejšie vlády (ak vôbec majú funkčnú vládu), zrazu hlasno a vzdorovito hovoria občanom Spojených štátov, najväčšieho a najmocnejšieho Národa na svete, ako si máme vládnuť," znel prvý z Trumpových tweetov.

"Prečo sa nevrátia naspäť a nepomôžu s opravou tých totálne zničených a zločinom zamorených miest, z ktorých pochádzajú. Potom sa môžu vrátiť a ukázať nám, ako sa to robí. Tieto miesta nutne potrebujú vašu pomoc, už včera bolo na váš odchod neskoro," pokračoval neskôr Trump.

Vyjadrenia kritizovali

V utorok na ich adresu zopakoval takmer rovnaké slová, a dodal, že kritika jeho vyjadrení zo strany časti americkej spoločnosti ho nezaujíma. "Nezaujíma ma to, pretože mnohí ľudia so mnou súhlasia. Dokonca by som povedal, že mnohým ľuďom sa to veľmi páči," povedal prezident.

"Ak nie ste spokojné v Spojených štátoch, ak sa celý čas len sťažujete, tak môžete odísť. Môžete odísť hneď teraz," dodal smerom k štyrom kongresmankám.



"Pán prezident, krajina, z ktorej ´pochádzam´ a krajina, na ktorú som prisahala, sú Spojené štáty," reagovala na Trumpa Ocasio-Cortez. Prezident sa podľa nej "nevie zrovnať s myšlienkou Ameriky, ktorej súčasťou sme aj my".



Šéfka poslancov Demokratickej strany v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosi na Trumpove výroky reagovala s tým, že prezident sa snaží "spraviť Ameriku opäť bielou", čím parodovala jeho ústredné motto "Spravme Ameriku opäť veľkou".