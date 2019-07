Britský parlament sťažil budúcemu premiérovi odchod z Európskej únie bez dohody

Kandidáti tvrdia, že sa na odchode sa chcú s Bruselom do 31. októbra dohodnúť.

18. júl 2019 o 17:34 TASR

LONDÝN. Britskí poslanci schválili vo štvrtok návrh zákona, podľa ktorého vláda nemôže v týždňoch pred 31. októbrom, na kedy je naplánovaný odchod Británie z EÚ, ukončiť prebiehajúcu schôdzu parlamentu.

Informovala o tom agentúra AP.

Za návrh zákona znemožňujúci budúcemu premiérovi ukončiť schôdzu parlamentu a umožniť tak brexit bez dohody, hlasovalo 315 poslancov Dolnej komory parlamentu. Proti ich bolo 274.

Členovia Konzervatívnej strany môžu v hlasovaní poštou do pondelka 22. júla rozhodnúť, kto bude ich novým lídrom a zároveň aj britských premiérom. Jeho meno bude známe na budúci utorok.

Kandidátmi sú súčasný minister zahraničných vecí Jeremy Hunt a jeho predchodca a bývalý starosta Londýna Boris Johnson.

Obaja kandidáti tvrdia, že sa na odchode Británie s EÚ chcú s Bruselom do 31. októbra dohodnúť.

Avšak Johnson, ktorý v prieskumoch jednoznačne vedie a pravdepodobne sa stane novým premiérom, tvrdí, že Británia musí EÚ opustiť 31. októbra, aj keby sa dohodu s Úniou uzavrieť nepodarilo.

Johnson preto nevylúčil možnosť, že ak by sa mu poslanci Dolnej snemovne pokúsili v jeho brexitových plánoch zabrániť, ukončil by schôdzu parlamentu a nová schôdza by sa začala až po odchode Británie z EÚ. Johnsonov protikandidát Hunt vylúčil možnosť obísť v procese brexitu parlament.