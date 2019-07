Únia si do čela prvý raz zvolila ženu, parlament podporil von der Leyenovú

Európsku komisiu povedie Nemka.

16. júl 2019 o 19:34 Lukáš Onderčanin

ŠTRASBURG, BRATISLAVA. Pred pár týždňami ešte nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová nemala ambície v európskej politike.

Neschopnosť európskych lídrov dohodnúť sa to však zmenili. V utorok večer sa stala predsedníčkou Európskej komisie, po tom, čo ju podporila tesná väčšina europoslancov.

Najvýznamnejší post v Únii bude zastávať ako vôbec prvá žena. Získala 383 hlasov zo 747 prítomných europoslancov.

Jej meno bolo kompromisom oproti menám socialistu Fransa Timmermansa a ľudovca Manfreda Webera, takzvaným spitzenkandidátom, s ktorými malo problém Francúzsko i Visegrádska štvorka.

Presviedčala ľavicu

Von der Leyenová je súčasnou ministerkou obrany vo vláde Angely Merkelovej a aj členkou Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU).

Kým podporu z frakcie ľudovcov (EPP) aj liberálov z frakcie Obnovme Európu mala takmer istú, väčší problém s ňou mali socialisti (S&D). Tým prekážala jej prílišná pravicová orientácia.

“ Našou najnaliehavejšou výzvou je udržať našu planétu zdravú. „ Ursula von der Leyenová

Von der Leyenová sa preto ešte v utorok snažila socialistov aj skupinu Zelených obrátiť na svoju stranu. Podporila ambicióznejšie znižovanie emisií, minimálnu mzdu, zdanenie internetových gigantov a prihlásila sa aj k ochrane princípov právneho štátu. "Našou najnaliehavejšou výzvou je udržať našu planétu zdravú,"

povedala von der Leyenová pred poslancami v EP v Štrasburgu. Prisľúbila tiež reformu migračného systému.

Visegrád ju podporil aj napriek tomu, že práve Poľsko a Maďarsko rieši Komisia pre narúšanie demokratických princípov.

Časť socialistov sa jej podľa výsledkov hlasovania podarilo presvedčiť. "Gratulujem, Európa," napísal po voľbe dosluhujúci šéf Európskej rady Donald Tusk.

Začnú až na jeseň

Súčasná Komisia má funkčné obdobie až do konca októbra, po nej nastúpi von der Leyenová a jej nominanti. V ten istý deň by mala Británia opustiť Európsku úniu. Von der Leyenová pritom v utorok pripustila, že by Britom umožnila aj ďalší odklad brexitu.

Kto bude v novej Komisii po odchode tej, ktorú viedol Jean-Claude Juncker, zatiaľ nie je úplne jasné. Nové mená musí podporiť predsedníčka aj samotný europarlament.

Medzi podpredsedami by mal byť aj Maroš Šefčovič, okrem energetickej únie by mohol získať viac právomocí.

Podpredsenícke posty by mali získať aj pôvodní spitzenkandidáti ľudovcov a liberálov - Frans Timmermans a Margrethe Vestagerová.

Za von der Leyenovú hlasovali aj niektorí slovenskí europoslanci. „Presvedčila ma osobnosťou a programom. Dala si záležať na vyjednávaní s každou relevantnou frakciou,“ napísal na sociálnych sieťach poslanec za Progresívne Slovensko z frakcie Obnovme Európu Michal Šimečka.

Podporil ju aj europoslanec za Smer zo sekcie socialistov Robert Hajšel. „Chcem veriť, že na rozdiel od európskych lídrov bude nová predsedníčka Európskej komisie klásť väčší dôraz nielen na rodovú, ale aj na geografickú vyváženosť,“ napísal na Facebooku. Post podpredsedu Európskej komisie by tak mal podľa neho získať práve Šefčovič.