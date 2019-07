Chameneí podporil porušenie jadrovej dohody, Britov obvinil z pirátstva

Iránci proti zadržaniu tankera britskými silami v Gibraltári protestujú opakovane.

16. júl 2019 o 15:35 TASR

Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí reční na stretnutí so skupinou duchovných v Teheráne 16. júla.(Zdroj: TASR/AP)

TEHERÁN. Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v utorok vyhlásil, že Irán bude "rozhodne pokračovať" v odstupovaní od svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.

Chameneí zároveň znova pohrozil Británii dôsledkami v súvislosti so zadržaním iránskeho ropného tankera v Gibraltári. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.

"Nesplnili ste ani jeden (z vašich záväzkov). Prečo chcete, aby sme sa držali našich záväzkov?" povedal Chameneí kritizujúc európske krajiny, ktoré sú účastníkmi dohody.

"Ešte sme len začali znižovať naše záväzky a tento proces bude rozhodne pokračovať," vyhlásil počas svojho prejavu v Teheráne, ktorého časti vysielala štátna televízia.

Chameneí: Zákerní Briti ukradli loď

Iránsky duchovný vodca ďalej reagoval na najnovší spor s Londýnom: "Títo zákerní Briti kradnú našu loď, zapájajú sa do pirátstva a snažia sa to vykresliť ako legálne... toto neostane bez odpovede," varoval Chameneí v súvislosti so zadržaným ropným tankerom.

Iránci proti zadržaniu tankera britskými silami v Gibraltári protestujú opakovane. Už niekoľkokrát si v tejto súvislosti predvolali britského veľvyslanca a žiadali, aby lodi umožnili pokračovať v plavbe.

Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt ponúkol počas uplynulého víkendu možnosť prepustenia plavidla z britského zámorského územia v prípade, ak by Irán potvrdil, že náklad nie je určený pre Sýriu.

Zaríf dáva šancu diplomacii

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf zasa zdôraznil skutočnosť, že Teherán si tento konflikt želá vyriešiť diplomaticky.

Supertanker Grace 1 zadržali vo vodách britského zámorského územia Gibraltár 4. júla.

Stalo sa tak na základe podozrenia, že prevážal ropu do Sýrie, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie. Irán označil zadržanie za "nezákonné" a uviedol, že tanker nesmeroval do Sýrie.