Tretina exportu nemeckých zbraní putovala do Turecka

Nemecko vyviezlo do Turecka vojenské zbrane za 184,1 milióna eur.

16. júl 2019 o 9:15 TASR

BERLÍN. Nemecko vyviezlo do Turecka počas prvých štyroch mesiacoch tohto roku vojenské zbrane v hodnote 184,1 milióna eur.

Vyplýva to z odpovede nemeckého ministerstva pre dopravu a energetiku na otázku podpredsedníčky strany Ľavica Sevimy Dagdelenovej, ktorou disponuje agentúra DPA.

Materiál pre ponorky

Všetky vyvezené zbrane sú údajne pre námorné sily. Má isť o materiál pre šesť ponoriek, na ktorých výrobe sa v Turecku podieľa nemecký koncern ThyssenKrupp Marine Systems.

Od zmareného pokusu o štátny prevrat v Turecku v roku 2016 Nemecko neuzavrelo nijaké nové zmluvy na export vojenských zbraní do Turecka.

Zmluvy, ktoré však so svojím partnerom v NATO uzavrelo už v minulosti, sú aj naďalej platné. Platí to aj pre spomínaný vývoz komponentov na výrobu ponoriek, ktorý bol dohodnutý v roku 2009.

Export vojenských zbraní do Turecka tvoril vlani takmer tretinu celkového vývozu nemeckej vojenskej techniky. Od januára do apríla 2019 išlo až o 60 percent.

Ako píše denník Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dagdelenová kritizovala pretrvávajúci vývoz zbraní najmä so zreteľom na fakt, že Turecko vo výlučnej ekonomickej zóne Cypru ťaží zemný plyn, čo Európska únia považuje za nelegálne.

Dagdelenová vyzvala na zodpovednosť

Ministri zahraničných vecí EÚ rozhodli v pondelok o zavedení balíka sankcií voči Turecku.

"To, že spolková vláda napriek tureckej agresorskej politike voči členskému štátu EÚ Cypru vo východnej časti Stredozemného mora vyváža vojenské zbrane pre Erdoganovo vojenské loďstvo, je vo veľkej miere nezodpovedné," povedala Dagdelenová.

Dodala, že ak by Turecko v prípade konfliktu tieto zbrane proti Cypru nasadilo, Nemecko za to bude niesť spoluvinu. Dagdelenová vyzvala na zastavenie exportu zbraní do Turecka.