Sociálni demokrati sa rozhodujú, či vydrží koalícia s Babišom

V ČSSD je silná skupina odporcov koalície s trestne stíhaným premiérom.

15. júl 2019 o 16:02 SITA

PRAHA. Pre Českú stranu sociálnodemokratickú (ČSSD) je pondelok kľúčový deň. Jej ministri nešli na rokovanie vlády, strana sa práve rozhoduje, či v nej vôbec zostanú, informuje spravodajský portál idnes.cz.

Český prezident Miloš Zeman totiž doteraz neprijal návrh, aby sa ministrom kultúry stal Michal Šmarda.

Ak by strana odišla, premiér Andrej Babiš by sa okrem KSČM musel oprieť o SPD, alebo by musel skúsiť vyrokovať rozpustenie Snemovne a predčasné voľby.

Ministrov za sociálnu demokraciu zastúpia v pondelok na rokovaní kabinetu námestníci. Hodinu po poludní sa zišlo grémium ČSSD a o dve hodiny neskôr predsedníctvo strany.

V ČSSD je pritom už od vstupu do vlády s Babišom silná skupina odporcov koalície s trestne stíhaným premiérom.

Už v júni sa neúspešne pokúsila presadiť uznesenie o odchode z vlády, ale odvtedy sa vyhrotil aj spor okolo výmeny ministra kultúry.

Za krajné riešenie považuje Babišovo hnutie ANO rozpustenie Snemovne a vypísanie nových volieb. K tomu je potrebných 120 hlasov v Snemovni, teda tri pätiny z celkového počtu 200 poslancov.