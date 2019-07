Vplýva na ne nálada aj aktivity. Ako vážne máme brať erotické sny?

To, čo sa nám sníva, môže ovplyvniť naše správanie sa v nasledujúci deň.

13. júl 2019 o 11:37 ČTK

V niektorých oblastiach poznania sa už dlho hovorí o tom, že sny sú oknom do našich podvedomých túžob. Čo je trochu nepríjemné v prípade, že ste práve mali šteklivý sen o niekom, o kom by ste takto snívať nemali.

Vedec Michael Schredl z univerzity v nemeckom Freiburgu, ktorý sa venuje výskumu spánku, zistil, že ženy majú erotické sny častejšie ako kedykoľvek predtým, hoci v tomto smere stále nepredbehli mužov, píše britský denník The Guardian.

Vo svojej novej štúdii, uverejnenej v časopise Psychology & Sexuality, Schredl uvádza, že priemerný podiel erotických snov u 2097 dospelých účastníkov prieskumu bol 18 percent. Mladí ľudia mali viac erotických snov ako starší.

Vedci prišli s vysvetlením. Ženy sa vďaka feminizmu už toľko neváhajú s erotickými snami zveriť a sex nie je takou významnou súčasťou života starších ľudí, ako je to v prípade mladých.

Spochybnené prieskumy

Profesor psychológie na univerzite vo Swansea Mark Blagrove ale hovorí, že retrospektívne prieskumy - tie, v ktorých ľudia len spomínajú na svoje sny a nevedú si záznamy - by mali byť brané s rezervou.

V štúdii bádateľa Antonia Zadra z Montrealskej univerzity z roku 2007 bol totiž podiel erotických snov u mužov i žien osem percent, ankety sa zúčastnilo 3500 ľudí. Ženy viac snívali o bývalých alebo súčasných partneroch, muži o rôznych sexuálnych partneroch.

Blagrove na základe svojej doterajšej práce očakával, že podiel erotických snov bude vyšší ako osem percent. "Ľudia majú tendenciu snívať o tom, čo sa dotýka ich emócií. A preto by sa dalo predpokladať, že sexuálneho obsahu bude viac," dodal vedec.

Napätie alebo problémy v každodennom živote do snov väčšinou prenikajú tiež. Ak má niekto spokojný sexuálny život, nemusí mať erotické sny vôbec, "pretože v tomto smere nemá žiadne starosti alebo nepociťuje napätie". Podľa Blagrovea sa pritom len 15 percent snov týka denných udalostí alebo problémov.

Nasledujúci deň

Výskum Dylana Seltermana z Marylandskej univerzity sa v roku 2014 zaoberal tým, ako sny - a predovšetkým tie o nevere - ovplyvňujú nasledujúci deň správanie sa k partnerovi.

Blagrove ale považuje za zaujímavé skôr aktivity, ktoré účastníci štúdie vykonávali v predošlý deň. "Nič nenasvedčovalo tomu, že ich sny budú mať erotický obsah. To znamená, že erotické sny nemajú priamu súvislosť s dianím alebo starosťami predchádzajúceho dňa."

Znamená to, že erotické sny nemajú žiadny význam? "Z tejto štúdie podľa mňa vyplýva, že to nie je také jednoduché. Erotické sny môžu byť náhodné a rovnako tak môžu byť odrazom významných udalostí alebo stresu počas dňa. Pre jedincov naozaj môžu niečo znamenať," uviedol Blagrove.

Tak si to užite a buďte vďační, pretože by to mohlo byť horšie - Schredl tiež zistil, že štyri percentá snov sú o politike.