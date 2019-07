Mayová nepriamo skritizovala Johnsona, politici majú podľa nej slúžiť ľuďom

Odchádzajúca premiérka zopakovala, že spravila všetko, čo bolo v jej silách, aby presadila dohodu o brexite.

12. júl 2019 o 19:36 SITA

LONDÝN. Odchádzajúca britská premiérka Theresa Mayová v piatok nepriamo kritizovala svojho pravdepodobného nástupcu na poste šéfky Konzervatívnej strany aj britskej premiérky Borisa Johnsona.

Nespomenula ho síce po mene, no podľa britských médií je jednoznačné, že myslela práve jeho.

Služba ľuďom

Mayová kritizovala ľudí, ktorí idú o politiky preto, aby mali moc, a nie preto, aby slúžili ľuďom.

"Ľudia, ktorí (post britskej premiérky - pozn. SITA) chápu ako nástroj moci, si príliš často myslia, že je to celé o nich a nie o ľuďoch, ktorým slúžia," povedala v piatok Mayová.



Johnson, bývalý starosta Londýna a exminister zahraničných vecí, sa o post predsedu Konzervatívnej strany pobije vo vnútrostraníckom hlasovaní so súčasným šéfom britskej diplomacie Jeremym Huntom.

Je však v tomto súboji výrazným favoritom. Šéf strany s parlamentnou väčšinou sa vo Veľkej Británii automaticky stáva aj premiérom.



Mayová oznámila odchod z oboch týchto postov po tom, ako sa jej nepodarilo pretlačiť cez britský parlamentu dohodu medzi Londýnom a Bruselom a odchode krajiny z Európskej únie.

Dohoda o brexite

Odchádzajúca premiérka aj v piatok zopakovala, že spravila všetko, čo bolo v jej silách, aby presadila dohodu o brexite. Ako dodala, nemyslí si, že by jej nástupca bol schopný - na rozdiel od nej - dotlačiť Európsku úniu k akýmkoľvek novým ústupkom.



"Mylne som sa domnievala, že tá ťažšia časť rokovaní bude s EÚ, že parlament bude akceptovať vôľu britských občanov a že ľudia, ktorí strávili svoje životy kampaňovaním za brexit, budú hlasovať za. Ale nehlasovali," posťažovala sa Mayová.



Premiérka reagovala aj na reakcie ľudí, ktorí si robili posmešky z toho, že pri svojej abdikačnej reči bola viditeľne pohnutá. "Ak by sa hlas premiéra-muža zlomil, hovorilo by sa 'aký vlastenecký čin, naozaj miluje svoju krajinu’. Ale keď sa to stane žene-premiérke, reakcia je 'prečo reve’," povedala Mayová.