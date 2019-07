ČSSD nemá dobré vyhliadky. V pondelok povedia, či odídu z vlády

Prezident ani strana neustupujú.

12. júl 2019 o 17:06 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Má blízko k bývalému predsedovi sociálnej demokracie Bohuslavovi Sobotkovi, ktorému Miloš Zeman dodnes neodpustil, že ho v roku 2003 nepodporil v parlamentnej voľbe prezidenta.

Michal Šmarda tiež pred tromi rokmi podporil iniciatívu, aby prezident vyznamenal Jiřího Bradyho, ktorý prežil holokaust.

Je starostom Nového Mesta na Morave, odkiaľ pochádzal aj Brady.

Šmarda, podpredseda ČSSD, sa teraz ocitol v centre škandálu, pri ktorom sa začína hovoriť o postupnej premene Česka na poloprezidentskú republiku.

Zeman totiž Šmardu odmieta napriek žiadosti premiéra vymenovať za ministra kultúry. Namiesto toho držal vo funkcii Antonína Staněka napriek tomu, že premiér Andrej Babiš žiadal jeho odvolanie. V pondelok má strana povedať, či odchádza z vlády.

Problém sa vyrieši

„V tejto chvíli je to najmä nominácia pána Šmardu. Myslím si, že problém s pánom Staněkom sa vyrieši,“ povedal v piatok ráno novinárom premiér Andrej Babiš.

Jeho koaliční partneri zo sociálnej demokracie to však nevidia tak pozitívne. Už niekoľko týždňov hovoria, že ak prezident nepotvrdí výmenu na čele rezortu kultúry, z vlády odchádzajú.

Predseda strany Jan Hamáček sa v piatok stretol s prezidentom. Ten mu síce sľúbil, že ku koncu mesiaca odvolá Staněka, no voči Šmardovi má naďalej výhrady. Situáciou sa bude v pondelok zaoberať grémium strany. Tam by sa malo rozhodnúť, či strana odchádza z vlády alebo nie.

Vládna kríza Sociálni demokrati žiadajú, aby ministrom kultúry bol ich podpredseda Michal Šmarda.

Prezident Miloš Zeman ho odmieta vymenovať, aj keď mu ústava túto možnosť nedáva. Argumentuje, že ústava mu nedáva ani lehotu, dokedy musí ministra vymenovať.

dokedy musí ministra vymenovať. Grémium sociálnej demokracie má v pondelok povedať, či strana ostáva vo vláde.

Sociálni demokrati pôvodne žiadali, aby Babiš podal žiadosť na ústavný súd, ktorý mal povedať, či prezident nekoná v rozpore s ústavou. Žiadosť môže dať len premiér, ale Babiš sa do priameho sporu s prezidentom púšťať nechce.

Bez dobrých možností

Ústava pritom nedáva prezidentovi možnosť odmietnuť žiadosť premiéra o výmenu ministra. Zeman však argumentuje, že ústava mu nedáva žiadne lehoty, dokedy má tento krok urobiť. Zatiaľ to naťahuje už šesť týždňov.

„Sociálni demokrati nemajú dobré možnosti,“ zhodnotil stretnutie Hamáčka s prezidentom komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.

„Ak pristúpia na ďalšie rokovania, môže im prezident stále blokovať nomináciu. Ak odídu, ich kritici môžu hovoriť, že sa kvôli nim rozpadla vláda a namiesto napĺňania programu im ide o osobné nominácie.“

Zeman blokoval nomináciu ČSSD aj pred rokom, keď sa mu nepáčil ich kandidát na post ministra zahraničných vecí Miroslav Poche. Strana nakoniec ustúpila a na čelo rezortu dosadila Tomáš Petříčka.

Vláda končiť nemusí

Ak by sociálni demokrati v pondelok odhlasovali odchod z vlády, nemusí to znamenať koniec vládnutia Andreja Babiša. Aj keby ho parlament odvolal, Zeman už avizoval, že by ho za premiéra vymenoval znovu.

Teoreticky ho vo funkcii môže prezident držať až do riadnych volieb na jeseň 2021, prípadne by parlament mohol odhlasovať predčasné voľby, na čo treba hlasy 120 z dvesto poslancov.