Peklo a potom ešte horšie peklo. Ako by vyzerala americko-iránska vojna?

Konflikt sa môže začať aj neúmyselne.

12. júl 2019 o 14:11 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Najprv sa všetko odohráva postupne a potom zrazu náhle.

Americký spisovateľ Ernest Hemingway takto popísal pád do bankrotu, no veľmi podobne to môže dopadnúť aj so stupňujúcim sa napätím medzi Spojenými štátmi a Iránom, píše magazín Mother Jones.

„Ktorákoľvek iskra môže začať požiar,“ povedal pre magazín Joe Cirincione, odborník na jadrové zbrane a bývalý poradca na americkom ministerstve zahraničných vecí.

Američania obviňujú Irán, že pokračuje v jadrovom programe, sami ustúpili od zmluvy, ktorá ho mala obmedzovať.

Teherán vraj stojí aj za nedávnymi útokmi na lode v Perzskom zálive, aktuálne sa dostal aj do konfliktu s britským tankerom a prestáva plniť záväzky z jadrovej dohody.

Ako sa začne vojna?

Obe strany síce hovoria, že o vojnu nemajú záujem, no napriek tomu môže konflikt vypuknúť. „Problém môže byť neúmyselná vojna,“ povedal pre spravodajský web PRI americký exminister obrany Ash Carter.

Pripomína, že keď bol on v úrade v čase prezidentovania Baracka Obamu, Iránci nakrátko zadržali desiatich amerických vojakov. Veľmi skoro ich však prepustili a konflikt sa tak nestupňoval.

„Ak by sa to stalo dnes, v čase tohto napätia, už by sa to chápalo ako prekročenie línie. Takto vznikajú neúmyselné konflikty,“ povedal Carter.