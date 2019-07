Sever Grécka sa spamätáva z dvadsiatich minút ničivej búrky

Pri búrke zomreli siedmi ľudia.

11. júl 2019 o 14:22 Matúš Krčmárik

SOLÚN, BRATISLAVA. Ako na päť minút pekla spomína na stredajší večer Haris Lazaridis, ktorý vlastní bar v severogréckom prímorskom rezorte Chalkidiki. Ten zasiahla výnimočne silná búrka.

„Vznikla obrovská panika, ľudia kričali a tlačili sa dovnútra,“ povedal Lazaridis pre AFP. Dodal, že do jeho podniku sa prišlo schovať viac ako sto ľudí, no strecha sa potom zrútila.

V Lazaridisovom podniku zomrela 54-ročná rumunská žena so synom. Dokopy v stredu zomrelo pri búrke sedem ľudí – okrem dvoch Rumunov dvaja českí dôchodcovia, s ktorými sa prevrátil karavan, dvaja ruskí turisti, na ktorých spadol strom, a miestny rybár.

Búrka trvala dokopy len dvadsať minút, no to stačilo na to, aby prevrátila autá, vytrhla stromy zo zeme, poškodila niekoľko zábradlí alebo spôsobila zosuvy pôdy.

Silná búrka prišla po niekoľkých dňoch, počas ktorých teploty atakovali hranicu štyridsiatich stupňov Celzia. Podobné búrky sú v Grécku výnimočné, letá tam bývajú prevažne suché a slnečné.

„Takéto niečo zažívam vo svojej 25-ročnej kariére prvýkrát,“ povedal pre Reuters Athanasios Kalcas, riaditeľ zdravotníckeho centra v meste Nea Moudania. Tam záchranári priviezli veľkú časť z asi stovky zranených.

„Bolo to také náhle,“ poznamenal.