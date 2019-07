Salvini chcel zmeniť Európu ruskými peniazmi, ukázala tajná nahrávka

Taliani mali kupovať ruskú ropu so zľavou. Zvyšné peniaze by išli Salviniho strane.

10. júl 2019 o 14:32 Lukáš Onderčanin

RÍM, BRATISLAVA. Traja Rusi sedia 18. októbra 2018 pri stole v loby moskovského hotelu Metropol. „Je to európsky Trump, pretože sa teraz stal hlavou krajnej pravice v Európe...,“ vysvetľuje jeden z Rusov druhému, pričom má na mysli talianskeho vicepremiéra a lídra strany Liga Mattea Salviniho.

Oproti nemu sú traja Taliani vrátane Salviniho poradcu a blízkeho spolupracovníka Gianluca Savoiniho. „Chceme zmeniť Európu. Nová Európa musí mať blízko k Rusku,“ tvrdí.

V nahrávke, ktorú má k dispozícii web BuzzFeed News, rokujú Taliani s Rusmi o tajnej dohode, ktorou by desiatky milióny dolárov z ruskej ropy preliali do rozpočtu Salviniho strany. S podobným odhalením prišli talianski novinári už vo februári, doteraz sa však na verejnosť nahrávka nedostala a Salvini obvinenia odmietal.

Podobnú kauzu pritom v máji neustála ani rakúska vláda.

Dohoda z najvyšších kruhov

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini ešte v roku 2015 v Európskom parlamente chodil oblečený v tričku s tvárou ruského prezidenta Vladimira Putina. „Taliansko by potrebovalo desiatky ľudí ako je pán Putin, ktorí konajú v záujme svojich občanov,“ hovoril podľa Financial Times minulý rok Salvini pred Putinovou návštevou.

Keď taliansky denník L'Espresso priniesol správu o rokovaní jeho tímu s ruskými úradníkmi o nákupe ropy, pričom časť príjmov mali putovať do kasy jeho strany Liga, Salvini to odmietal.

Prepis nahrávky zverejnený webom BuzzFeed News ukazuje, že s Rusmi Taliani hovorili o konkrétnych transakciách aj politických motívoch. Talianske právo pritom zakazuje politickým stranám prijímať veľké dary zo zahraničia.

Samotný Salvini na rokovaní nebol, no v tom čase sa nachádzal v Moskve. BuzzFeed nezistil, kto sú muži na nahrávke, no podľa ich slov majú vplyv na rozhodovanie v najvyšších kruhoch ruskej politiky.

“ Naozaj chceme začať veľké spojenectvo s týmito stranami, ktoré sú proruské. „ Gianluca Savoini, Salviniho spolupracovník

Spomínajú napríklad meno poslanca Štátnej dumy Vladimira Pligina, vplyvného člena Putinovej strany Jednotné Rusko, s ktorým sa deň predtým Salvini stretol. O dohode mal vedieť aj ruský vicepremiér Dmitrij Kozak.

Nahrávka z hotela však nedokazuje, či k samotnému obchodu a financovaniu strany aj došlo.

Zľava išla Lige

Na viac ako hodinovom rokovaní sa obe strany rozprávajú o predaji troch miliónov ton ruskej ropy ročne talianskej ropnej spoločnosti Eni. Taliani by za ropu zaplatili približne 1,5 miliardy dolárov, pričom by dostali na transakciu výraznú zľavu.

Tá má podľa BuzzFeed News hodnotu asi 65 miliónov dolárov, pričom práve tieto peniaze mali cez prostredníkov tiecť do rozpočtu strany.

„Je to veľmi jednoduché. Plánovanie, ktoré spravili naši politickí chlapci, ukazuje, že so 4-percentnou zľavou pri 250-tisíc ton plus 250-tisíc za mesiac počas roka, dokážu viesť kampaň,“ hovorí jeden z Talianov na nahrávke.

Taliani viackrát zdôraznia, aké majú plány a že Rusi by mohli Salvinimu pred eurovoľbami pomôcť s vytvorením aliancie, ktorej súčasťou je Le Penová, ale aj nemecká protiutečenecká strana Alternatíva za Nemecko či rakúski Slobodní. „Naozaj chceme začať veľké spojenectvo s týmito stranami, ktoré sú proruské,“ hovorí na nahrávke Salviniho spolupracovník Savoini.

Položili aj rakúsku vládu

Podozrivé financie z Ruska sa v minulosti týkali viacerých strán, ktoré tvoria Salviniho krajne pravicovú alianciu.

Podobnú kauzu v máji neustála rakúska vláda. Líder pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska FPÖ Heinz-Christian Strache na videonahrávke sľubuje nastrčenej neteri údajného ruského oligarchu dohadzovanie rakúskych verejných zákaziek výmenou za finančnú podporu jeho strany.

Strache po videonahrávke rezignoval a Slobodní sa v prieskumoch prepadli v popularite, pričom Rakúšanov čakajú na jeseň predčasné voľby.

Pochybnosti vzbudzuje aj pôžička ruskej banky pre stranu francúzskej političky Marine Le Penovej Národné združenie. Pôžička z Prvej česko-ruskej banky následne záhadne putovala medzi rôznymi bankovými inštitúciami, dnes ju strana spláca neznámej notárke v Moskve.