Po troch pivách k facebooku nesadaj. A už vôbec nie, ak si minister kultúry

Ústavnú krízu vyvolal šašo.

10. júl 2019 o 13:59 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom webu Seznam.cz.

Stará a múdra poučka správania sa na sociálnych sieťach znie: "Ak máš pred sebou tretie pivo, zabudni na facebook a twitter, lebo to budeš ráno ľutovať."

Nie vždy sa nám to podarí, iste, ale ani všetci nie sme ministrami kultúry, kvôli ktorému je teraz vláda Andreja Babiša v najhlbšej kríze za svoju ročnú existenciu.

A český minister kultúry Antonín Staněk, päťdesiattriročný muž s vizážou a správaním straníckeho tajomníka z hlbokých 80. rokov, si minulý víkend sadol k svojmu twitteru - a český internet sa odvtedy baví.

"Dnes som bol na folklórnom festivale v Dolných Dunajoviciach. Nejako mi tu chýbal M. Šmarda, kandidát na ministra kultúry, ale asi to jeho poradcovia nevyhodnotili ako dôležitý projekt. Škoda, bolo to skvelé," napísal Staněk v sobotu, aby to v nedeľu ráno, samozrejme, zmazal, pretože mu asi nikto nepovedal, že to je celkom zbytočné.

Kde som bol?

Už niekedy v pondelok večer bolo množstvo paródií na tému "kde som bol, škoda, že tam nebol Šmarda, bolo to skvelé" celkom neznesiteľné.