Major by zažaloval Johnsona, ak by vyradil parlament z dohody o brexite

Snaha vynechať poslancov z rozhodovania o brexite by bola neospravedlniteľná.

10. júl 2019 o 12:29 TASR

LONDÝN. Britský expremiér John Major je pripravený obrátiť sa na súd, ak by sa Boris Johnson, predpokladaný budúci šéf britskej vlády, pokúsil v spore o brexit pozastaviť činnosť parlamentu. Informovala o tom v stredu televízia Sky News.

Boris Johnson, favorit súboja o post nového vodcu vládnucich konzervatívcov a budúceho premiéra, tvrdí, že Británia musí odísť z EÚ 31. októbra, a to s dohodou alebo bez dohody.

Britský parlament by pritom s "divokým" brexitom bez dohody pravdepodobne nesúhlasil.

Johnson by musel požiadať kráľovnú

Objavili sa preto úvahy, že by sa Johnson mohol pokúsiť takúto patovú situáciu vyriešiť pozastavením činnosti parlamentu. On sám takúto možnosť jednoznačne nevylúčil.

Johnson by o pozastavenie činnosti parlamentu musel požiadať kráľovnú Alžbetu II., ktorá by v takomto prípade zrejme nemala inú možnosť, než mu vyhovieť. Podľa kritikov by išlo o porušenie princípov britskej parlamentnej demokracie.

"Ak by sa to stalo, bolo by mnoho ľudí, ktorí by sa obrátili na súd so žiadosťou o preskúmanie tohto kroku," uviedol v stredu John Major, britský premiér v rokoch 1990-1997, v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4. Podľa vlastných slov by bol pripravený obrátiť sa na súd aj on sám.

Krok proti suverenite parlamentu

Zdôraznil, že snaha vynechať poslancov z rozhodovania o brexite by bola neospravedlniteľná a v rozpore s ústavným princípom suverenity parlamentu.

Samotný Major v pokračujúcom súboji o post nového lídra konzervatívcov podporuje Johnsonovho protikandidáta, súčasného šéfa britskej diplomacie Jeremyho Hunta.

Obaja súperi sa stretli v utorok večer v televíznej diskusii, v rámci ktorej Hunt pripomenul, že rozpustenie parlamentu v minulosti (v 17. storočí) viedlo k vypuknutiu anglickej občianskej vojny.