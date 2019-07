Iračan dostal doživotie za znásilnenie a vraždu Nemky

Predčasné prepustenie Aliho B. z väzenia po 15 rokoch je tým prakticky vylúčené.

10. júl 2019 o 11:13 TASR

WIESBADEN. Na doživotie odsúdil v stredu krajinský súd vo Wiesbadene 22-ročného irackého utečenca, ktorý minulý rok znásilnil a zavraždil 14-ročné dievča z Mainzu. Informovala o tom agentúra DPA.

Súd vo svojom verdikte zdôraznil závažnosť tohto činu, predčasné prepustenie Aliho B. z väzenia po 15 rokoch je tým prakticky vylúčené.

Iračan vykonal svoj čin pred viac ako rokom v lese neďaleko wiesbadenskej štvrte Erbenheim. Mŕtvola dievčaťa sa našla 6. júna 2018 zahrabaná v blízkosti železničnej trate.

Krátko po vražde sa Ali B. aj so svojou rodinou vrátil do irackého Kurdistanu, kde bol o niekoľko dní zadržaný a deportovaný späť do Nemecka.

Ali B. sa na úvod procesu k vražde priznal, znásilnenie však poprel. Matke dievčaťa sa vo svojej záverečnej reči ospravedlnil.

Iračana čaká ďalší proces, v ktorom sa musí zodpovedať za znásilnenie 11-ročného dievčaťa. Tento proces sa koná s vylúčením verejnosti.

Ali B. prišiel do Nemecka s matkou a siedmimi súrodencami v októbri 2015. Ich žiadosť o azyl však úrady zamietli ešte koncom roka 2016, deportácii sa im však darilo vyhýbať až do júna 2018.

Tento prípad vyvolal v Nemecku búrlivú diskusiu o azylovej politike. Kancelárka Angela Merkelová vyzvala na rýchlejšie deportácie zamietnutých žiadateľov o azyl. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer požadoval reformu azylového systému.