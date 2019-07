Útek zo zlatej klietky. Pred dubajským šejkom utiekla žena aj dcéry

Útek manželky môže zhoršiť vzťahy Dubaja a Británie.

9. júl 2019 o 19:43 Lukáš Onderčanin

Dubajskému šejkovi ušla manželka Hája do Británie. Predtým sa často stretávali s britskou kráľovnou Alžbetou.(Zdroj: TASR/AP)

DUBAJ, BRATISLAVA. Každé z detí šejka Muhammada bin Rášida Maktúma malo vlastné kódové meno. Ak sa niekto z nich presúval z ich dovolenkového rezortu Longcross vo Veľkej Británii, sprevádzali ich ochrankári. Trasu presne naplánovali a každý jej sektor kontrolovali.

Súvisiaci článok Z Dubaja chcela utiecť sedem rokov. Princezná potom zmizla Čítajte

Napriek tomu bol dubajský šejk nútený pred devätnástimi rokmi lietať helikoptérou nad oblasťou Surrey po tom, čo zo sídla utiekla jeho dcéra, princezná Šamsa. Stačilo jej vziať auto a nenápadne uniknúť cez otvorenú bránu. Až o mesiac ju opäť uniesli do Dubaja.

Po devätnástich rokoch rieši vládca Dubaja podobný problém – kým minulý rok sa o útek pokúsila ďalšia jeho dcéra, teraz mu utiekla jedna z manželiek – princezná Hája.

Rozpútať to môže aj diplomatickú krízu medzi Spojenými arabskými emirátmi a Britániou.

Symboly pokroku

Šejk Muhammad patrí medzi najbohatších vládcov na Blízkom východe a aj členovia jeho rodiny patria k spoločensky veľmi váženým osobnostiam. Samotný šejk má pritom najmenej šesť žien a asi tridsať detí.

Dubajská kráľovská rodina sa často dostáva do pozornosti médií – a to sa čoraz častejšie týka aj žien. Jeho manželstvo s 45-ročnou Hájou Bint Al Husseinovou, nevlastnou sestrou jordánskeho kráľa, priblížilo šejka aj do najvyšších kruhov britskej politiky.