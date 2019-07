Zelení v europarlamente naznačili, že podpora pre Von der Leyenovú nebude lacná

Von der Leyenová bude v europarlamente potrebovať podporu najmenej 376 poslancov.

9. júl 2019 o 13:39 TASR

BRUSEL. Dodržiavanie pravidiel právneho štátu, presadzovanie prísnych klimatických cieľov a pokračovanie monitorovacej a záchrannej misie EÚ v Stredozemnom mori - to sú hlavné body, ktorými politická skupina v Európskom parlamente (EP) Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA) podmieňuje svoju podporu nemeckej nominantke na post predsedu budúcej Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej.

Von der Leyenová sa bude 16. júla v Štrasburgu v tajnom hlasovaní uchádzať o podporu poslancov EP pre funkciu, do ktorej ju nominovali šéfovia vlád a štátov členských krajín EÚ.

Stretnutia s najväčšími frakciami

V 751-člennom europarlamente bude potrebovať podporu najmenej 376 poslancov, aj preto sa v priebehu tohto týždňa snaží o stretnutia s najväčšími politickými frakciami v zákonodarnom zbore EÚ.

V pondelok sa stretla s oboma šéfmi frakcie Zelených - so Skou Kellerovou z Nemecka a s Philippom Lambertsom z Belgicka. V priebehu týždňa sa má stretnúť aj s radovými členmi štvrtej najväčšej frakcie (74 mandátov) a čeliť ich priamym otázkam.

Kellerová po pondelňajšom rokovaní v správe pre médiá uviedla, že so svojou krajankou mala "konštruktívne a dobré stretnutie". Zelení však vyjadrili znepokojenie so "zmätkom" okolo spôsobu nominácií do top pozícií v štruktúrach EÚ.

"Je to obrovský krok späť pre európsku demokraciu," uviedla Kellerová s odkazom na to, že do týchto pozícii sa dostali ľudia, ktorí neboli na volebnej kandidátke a nezúčastnili sa volebnej kampane ako tzv. špicenkandidáti.

"Pýtali sme sa jej, aké konkrétne záruky môže poskytnúť, aby posunula dopredu demokratické procesy v EÚ," dodala Kellerová.

Systémová zmena

Podľa jej slov Zelení očakávajú, že budúca exekutíva EÚ predloží jasné návrhy týkajúce sa migračnej politiky - vrátane zachovania pátracích a záchranných misií v Stredomorí - a že bude dodržiavať komplexný rámec právneho štátu a sledovať prísne klimatické ciele.

Lamberts upozornil, že europoslanci dostali dôveru voličov kvôli potrebe uskutočniť "systémovú zmenu", a je preto potrebné mať na čele eurokomisie človeka, ktorý príde s jasnými a ambicióznymi plánmi týkajúcimi sa klimatickej krízy, sociálnej spravodlivosti a zásad právneho štátu.

"Hlasy našej frakcie nebudú lacné a nebudú na úkor planéty," upozornil belgický europoslanec.

Podľa jeho slov vybrali premiéri a prezidenti za šéfa eurokomisie osobu, ktorá nie je ani vzdialene spojená s procesmi v EÚ a nijakým spôsobom sa nezúčastnila na kampani v eurovoľbách.