Washington zasiahli prudké dažde, voda bola aj v Bielom dome

Hasiči pomáhali dostať sa zo zaplavených áut asi dvom desiatkam ľudí.

9. júl 2019 o 10:22 ČTK

WASHINGTON. Oblasť amerického hlavného mesta Washingtonu zasiahli v pondelok prudké lejaky, ktoré spôsobili bleskové povodne.

Zaplavené boli nielen cesty, voda prenikla i do tlačovej miestnosti v podzemných priestorov Bieleho domu, uviedla v utorok televízia NBC News.

Rekord na letisku

Na niektorých miestach v metropole a okolí napršalo počas hodiny aj cez desať centimetrov.

Viac ako osem centimetrov v priebehu hodiny napršalo na Reaganovom letisku vo virgínskom Arlingtone, ktoré leží neďaleko centra Washingtonu.

Americká Národná meteorologická služba (NWS) k nameranej hodnote na Reaganovom letisku uviedla, že je to nový rekord. Ten doterajší bol z roku 1958, keď počas hodiny napršalo 5,6 centimetra.

Kvôli lejakom sa potýkala s problémami okrem letiska aj miestna železnica, kde vlaky meškali.

Rozvodnené rieky a zaplavené autá

Zmätok panoval aj na cestách. Vo Washingtone hasiči pomáhali dostať sa zo zaplavených áut asi dvom desiatkam ľudí, ďalších viac ako päť desiatok výjazdov ohlásili hasiči z virginského okresu Fairfax, ktorý s metropolou susedí.

Vo Virgínii sa rozvodnila rieka Cameron, ktorá je prítokom rieky Potomac pretekajúcej Washingtonom. Hladina Cameronusa podľa NWS behom 30 minút zvýšila o dva metre.

Voda z lejakov sa dostala aj do podzemných priestorov Bieleho domu, ktoré slúžia ako tlačové stredisko.

V pivnici sa tvorili kaluže, ktoré personál sídla prezidenta Spojených štátov odsávali vysávačom. Portál The Hill poznamenal, že to nie je prvýkrát, pretože voda pri prietrži mračien do priestorov Bieleho domu preniká často.