Šéfa Zuckerbergovej osobnej ochranky prepustili

Liama Bootha obvinili z nevhodných sexuálnych a rasistických poznámok.

9. júl 2019 o 9:18 SITA

SAN FRANCISCO. Šéf osobnej ochranky spoluzakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga prišiel o miesto po tom, ako ho obvinili z nevhodných sexuálnych a rasistických poznámok, ktoré sa týkali aj Zuckerbergovej manželky Priscilly Chan.



Liam Booth stratil prácu v pondelok, a to päť týždňov odvtedy, ako webstránka Business Insider odhalila množstvo obvinení voči nemu.

Muž podľa sociálnej siete LinkedIn pracoval pre rodinu spomínaného podnikateľa od roku 2017.

Počas doterajšieho vyšetrovania však nenašli dôkazy, ktoré by podložili obvinenia, no Zuckerbergova kancelária uviedla, že Booth súhlasil, že by sa nemal vrátiť do práce, aby tak minimalizoval "zmätok vyplývajúci zo situácie".