V Kolíne nad Rýnom sa začala päťdňová klimatická demonštrácia mládeže

Hnutie inšpirovala mladá švédska aktivistka Greta Thunbergová.

8. júl 2019 o 14:59 TASR

KOLÍN NAD RÝNOM. Päťdňovú demonštráciu odštartovali v pondelok ráno v Kolíne nad Rýnom aktivisti z mládežníckeho hnutia Piatky za budúcnosť, bojujúceho proti klimatickej zmene.

Informovala o tom agentúra DPA.

Vystriedajú sa po skupinkách

Protest sa začal o 09.00 h SELČ pred kolínskou hlavnou železničnou stanicou, kde sa zišlo zhruba 70 aktivistov.

Demonštrácia sa mala pôvodne konať na Starom trhovisku v historickom centre mesta.

Toto miesto však museli organizátori zmeniť z dôvodu upratovacích prác, ktoré tam dosiaľ prebiehajú v dôsledku nedeľňajšieho pochodu sexuálnych menšín.

Z rovnakého dôvodu im tiež nebolo umožnené, aby demonštrovali pred železničnou stanicou aj v noci na utorok.

Ich protest tak bude nepretržitým až ďalšie dni - od utorňajšieho rána. Následne sa budú aktivisti striedať po skupinkách, aby zvyšné štyri dni demonštrovali nonstop.

Hnutie Piatky za budúcnosť dostalo svoje pomenovanie na základe skutočnosti, že organizovalo pravidelné piatkové demonštrácie mládeže protestujúcej proti klimatickej zmene. Žiaci, ktorí sa na týchto demonštráciách zúčastňovali, vynechávali v piatok vyučovanie.

Hnutie inšpirovala mladá švédska aktivistka Greta Thunbergová, ktorá dlhodobo protestovala pred švédskym parlamentom a žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene.

Posledný školský deň

Aktuálna demonštrácia v Kolíne nad Rýnom sa má skončiť v piatok, a síce v posledný školský deň pred letnými prázdninami, píše DPA.

Organizátori očakávajú, že za to, aby politici robili v boji proti klimatickej zmene viac, bude každý deň v Kolíne nad Rýnom protestovať asi 30-50 ľudí.

Hovorkyňa hnutia uviedla, že v poslednom týždni pred školskými prázdninami sa na školách už obvykle veľmi neučí, a tento čas tak možno lepšie využiť na podporu dobrej veci.

Hovorca kolínskej samosprávy však zdôraznil, že deti musia do škôl chodiť, a to aj v poslednom týždni pred letnými prázdninami. "Školská dochádzka je povinná až do posledného školského dňa," povedal.

Piatkové klimatické demonštrácie študentov prebiehajú v Nemecku i zvyšku sveta už celé mesiace.