Lambertovi rodičia sa neodvolajú proti zastaveniu vyživovania svojho syna

Pokyn zastaviť umelé vyživovanie a prísun tekutín vydal minulý týždeň jeho lekár.

8. júl 2019 o 12:17 TASR

PARÍŽ. Rodičia dlhodobo hospitalizovaného Vincenta Lamberta už nebudú podávať žiadne odvolania, aby dosiahli udržiavanie svojho syna pri živote.

Informoval o tom v pondelok spravodajský portál France Info s odvolaním sa na právnika Lambertových rodičov Jeana Paillota

Pokyn zastaviť umelé vyživovanie a prísun tekutín, ktorým bol paralyzovaný Lambert udržiavaný pri živote, vydal minulý týždeň jeho ošetrujúci lekár.

Okrem vysadenia umelej výživy a hydratácie sa má pokračovať aj v hlbokej sedácii, a to až do konštatovania smrti. Lambertovi by mali podávať aj analgetiká na tlmenie prípadnej bolesti.

Právnik Paillot podľa France Info uviedol, že "Vincentov stav sa od (minulého) utorka zhoršil a v dôsledku sedácie nastali komplikácie".

"Dnes si už nedokážeme predstaviť zastavenie procesu vedúceho k smrti," vysvetlil Paillot, ktorý súčasne upozornil, že "nadíde deň zúčtovania", ale "teraz nastal čas na rozjímanie v tichu".

Spravodajský portál RTL v pondelok uviedol, že Lambertovi rodičia podali 5. júla žalobu na ošetrujúceho lekára ich syna, ktorý minulý utorok vydal pokyn na zastavenie umelého vyživovania a prísunu tekutín, ako aj na univerzitnú kliniku v meste Remeš. Žaloba sa týka úmyselného zabitia.

Lambertovi rodičia sú hlboko veriaci katolíci, ktorí majú blízko k fundamentalistickým kruhom v katolíckej cirkvi.

Viviane a Pierre Lambertovi sú presvedčení, že ich syn je zdravotne postihnutý, nie vo vegetatívnom stave, a mal by byť prevezený do zariadenia špecializujúceho sa na podobné prípady.

Lambertovi rodičia od roku 2013 vyvíjajú úsilie, aby zabránili prerušeniu lekárskej starostlivosti, ktoré zasa presadzuje Lambertova manželka Rachel a jeho súrodenci, tvrdiaci, že samotný pacient by si takéto predlžovanie života neželal.

K odpojeniu od umelého vyživovania a prísunu tekutín došlo po tom, ako kasačný súd, ktorý vo Francúzsku slúži ako najvyšší odvolací súd, 28. júna zvrátil predošlé rozhodnutie súdu nižšej inštancie.

Ten koncom mája rozhodol o obnovení udržiavania Lambertových životných funkcií, a to len niekoľko hodín po tom, ako ho lekári v nemocnici v meste Remeš začali odpájať od prístrojov.

Kasačný súd pritom neposudzoval argumenty pre Lambertovo udržiavanie pri živote alebo proti nemu, zaoberal sa iba otázkou, či bolo v kompetencii nižšieho súdu v tejto veci rozhodnúť.

Ukončenie liečby Lamberta povolil Francúzsku aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). V prospech lekárov tento rok rozhodol aj francúzsky súd a následne v apríli Štátna rada, ktorá je najvyšším správnym súdom v krajine.

Francúzska legislatíva povoľuje tzv. pasívnu eutanáziu pre vážne chorých alebo zranených pacientov, u ktorých nie je nádej na vyliečenie, pričom im zastavia liečbu udržujúcu ich pri živote. Aktívna eutanázia je v krajine nelegálna i napriek snahám zákony zmierniť.