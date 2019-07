Von der Leyenová vyvolala napätie v nemeckej koalícii

Ak by Merkelová von der Leyenovú vymenovala bez súhlasu, SPD by odišlo z vlády.

3. júl 2019 o 16:39 TASR

BERLÍN. Nominácia nemeckej ministerky obrany Ursuly von der Leyenovej na post predsedníčky Európskej komisie vyvolala vo vnútri koalície kancelárky Angely Merkelovej zvýšené napätie.

Informovala o tom v stredu agentúra AFP.

Koaličná SPD nechce von der Leyenovú

Len niekoľko minút po tom, ako lídri členských štátov EÚ von der Leyenovú nominovali za nástupkyňu Jeana-Clauda Junckera, koaličná Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) to odmietla.

Trojica dočasných predsedov SPD Malu Dreyerová, Manuela Schwesigová a Thorsten Schäfer-Gümbel ju označili za málo presvedčivú kandidátku a dodali, že ak by sa stala predsedníčkou Európskej komisie, znamenalo by to "absurdné" zosmiešnenie snahy demokratizovať EÚ.

Bývalý šéf SPD Sigmar Gabriel v rozhovore pre magazín Der Spiegel navrhnutie von der Leyenovej za šéfku Európskej komisie označil za "bezprecedentný akt politického podvodu".

Porušenie pravidiel spolkovej vlády

Podľa jeho slov malo von der Leyenovú nominovať ako prvé Nemecko, a nie vrcholní predstavitelia ostatných štátov EÚ.

Zdôvodnil to aj tým, že každý predseda Európskej komisie je zároveň aj komisárom za vlastnú krajinu, ktorého volí daný štát. V opačnom prípade by krajina, ktorej občan Európskej komisii predsedá, mala v Európskej komisii až dvoch komisárov.

Gabriel dodal, že ak by Merkelová von der Leyenovú vymenovala bez súhlasu svojho kabinetu, išlo by o jasné porušenie pravidiel spolkovej vlády a dôvod na odchod SPD z nej.

Merkelová sa v utorok hlasovania za von der Leyenovú zdržala, keďže v otázke jej nominácie nastali nezhody v rámci veľkej koalície. Za jej nomináciu však okrem Nemecka zahlasovalo všetkých zvyšných 27 členských štátov EÚ.

Postoj SPD kritizoval predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder. "Ide o jednorazový proces, keď Nemecko nemohlo súhlasiť (s nomináciou), hoci kandiduje zástupkyňa z Nemecka," povedal Söder pre agentúru DPA.