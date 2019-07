V Prahe sa začalo leto. Mesto skolabovalo

Autobus nie je metro, zistili Pražania.

3. júl 2019 o 14:20 Jindřich Šídlo

Začiatok prázdnin v Prahe sa dá rozoznať celkom ľahko, aj keď azda zabudnete na kalendár.

Z mesta zmiznú deti.

Česká televízia spustí seriál Malý pitaval z veľkého mesta z roku 1983 o partii kriminalistov udatne riešiacich prípady vykradnutia obchodov s ovocím a zeleninou.

A v Prahe skolabuje doprava.

Znie to ako paradox, ale inak to zrejme nejde. Mestská infraštruktúra sa musí niekedy opraviť, leto je asi najlepší termín, ale! Vážne chceme tak veľa, keď žiadame, aby pri tom niekto používal zdravý rozum?

Autobus nie je metro

Tento pondelok, v prvý deň prázdnin, úplne prestala fungovať hromadná doprava z juhu na sever mesta. Trasa C metra medzi stanicami Pražského povstania a Kačerov je pre opravu tunelov uzatvorená - a to by ste neverili, čo sa stalo.