Čínska polícia inštaluje turistom aplikácie na ich sledovanie

Deje sa tak na hraniciach Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.

3. júl 2019 o 9:47 SITA

BRATISLAVA. Čínska pohraničná polícia potajme nahráva do telefónov cestovateľov aplikácie určené na ich sledovanie a sťahuje ich osobné informácie.

Deje sa tak v rámci intenzívnej vládnej kontroly Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.

Tam už vláda obmedzila slobody miestnej moslimskej populácie, na uliciach a v mešitách nechala nainštalovať kamery s funkciou rozoznávania tvárí a údajne tiež núti miestnych občanov, aby si nainštalovali softvér, ktorý prehľadáva ich telefóny.

Informuje o tom britský denník The Guardian, ktorý túto situáciu vyšetroval spolu s medzinárodnými partnermi vrátane denníkov The New York Times a Süddeutsche Zeitung.

Aplikácie sledujú komunikáciu

Novinári pri vyšetrovaní zistili, že sa pohraničníci zameriavajú na cestujúcich, ktorí prichádzajú do odľahlej oblasti zo susedného Kirgizska.

Rutinne kontrolujú napríklad telefóny ľudí, ktorí prechádzajú cez hraničný priechod Irkeštam. Pohraničná polícia podľa vyšetrovania vezme mobily cestujúcich a tajne im nainštaluje aplikáciu, ktorá extrahuje e-maily, SMS-ky a kontakty, ale aj informácie o telefóne samotnom.

Turisti tvrdia, že ich na toto konanie úrady vopred neupozornili, nevarovali ich ani pred tým, čo aplikácia hľadá, a aké informácie z ich telefónov zbiera.

Analýza Guardianu, odborníkov na kybernetickú bezpečnosť a akademikov naznačuje, že aplikácia, ktorú vyvinula čínska firma, prehľadáva telefóny s operačným systémom Android a hľadá informácie týkajúce sa obsahu, ktorý čínske úrady vnímajú ako problematický.

Medzi takýto obsah patria napríklad výrazy spájané s islamským extrémizmom, rôzne manuály na prácu so zbraňami, ale aj informácie o pôste počas Ramadánu či literatúre napísanej dalajlámom.

Prechod hraničným priechodom Irkeštam má niekoľko etáp. Počas jednej z nich pohraničníci nainštalujú do mobilu spomínanú aplikáciu, v prípade iPhoneov získavajú údaje s pomocou čítačiek. V mnohých prípadoch podľa Guardianu softvér ešte pred vrátením mobilu odinštalujú.

Je nejasné, kam získané informácie putujú a na ako dlho sú uschované. Podľa denníka tiež neexistujú dôkazy o tom, že by zozbierané dáta úrady používali na sledovanie ľudí na ich cestách, ale dané informácie by im umožnili niekoho lokalizovať, ak by sa spojili aj s lokalitou telefónu.

Od turistov žiadali PIN kódy

The Guardian komunikoval s jedným z turistov, ktorý si našiel aplikáciu vo svojom mobile.

Jemu a ďalším cestovateľom podľa neho pri kontrole vzali telefóny do ďalšej miestnosti, pričom si vypýtali od nich aj PIN kódy, a vrátili im ich zhruba za hodinu. O tom, čo sa s telefónmi deje, ich úrady neinformovali.

Predtým im však medzinárodná cestovná kancelária aj turistické informačné centrum v Kirgizsku povedali, že sa niečo s ich telefónmi na hranici stane.

Využívanie aplikácie, ktorá podľa analýzy mala posielať stiahnuté informácie na server na pohraničnom úrade, vyšlo najavo, keď sa cestovatelia obrátili s ich telefónmi na novinárov v Nemecku. Čínske úrady pred uzávierkou neodpovedali na žiadosť o vyjadrenie.