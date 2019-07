Demonštranti žiadali o prepustenie kapitánky lode Sea-Watch 3

Sudca v sicílskom meste Agrigento má rozhodnúť o tom, či bude Racketeová prepustená.

2. júl 2019 o 19:25 TASR

BERLÍN. Demonštranti vo viacerých nemeckých mestách žiadali o prepustenie kapitánky lode Sea-Watch 3 Caroly Racketeovej, ktorú zatkli talianske úrady za nepovolené zakotvenie na talianskom ostrove Lampedusa so 40 migrantmi na palube, informovala agentúra DPA.

Tristo ľudí sa zhromaždilo ešte v pondelok pred talianskym konzulátom vo Frankfurte nad Mohanom.

Ďalších 200 ľudí demonštrovalo v utorok v Kolíne nad Rýnom a 20 ľudí sa zišlo pred talianskym veľvyslanectvom v Berlíne.

Demonštranti žiadali o prepustenie 31-ročnej Racketeovej, ktorá sa má pred súdom zodpovedať z napomáhania ilegálnej imigrácii a kladenia odporu polícii. V prípade usvedčenia jej hrozí až desať rokov väzenia.

Vyšetrujúci sudca v sicílskom meste Agrigento má v utorok rozhodnúť o tom, či bude Racketeová prepustená na slobodu.

Loď Sea-Watch 3 vyzdvihla 12. júna celkove 53 migrantov pri pobreží Líbye. Talianske orgány neskôr umožnili vstúpiť na územie krajiny 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať.

Minulú stredu loď vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty a cez víkend zakotvila v prístave na ostrove Lampedusa. Pri vstupe do prístavu údajne vrazila do člna finančnej polície.