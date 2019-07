Šéf Pirátov Bartoš: Babiš vie, že Česko za jeho dotačné šlamastiky zaplatí

Vaša Pirátska strana si v poslednom prieskume polepšila a momentálne je s 18,5 percentnou podporou najsilnejšou opozičnou stranou. Pred vami je len Babišovo hnutie ANO, ktoré, naopak, klesá. Ovplyvnil podľa vás voličov audit Európskej komisie a mohutné protivládne protesty?

Netrúfam si tvrdiť, že práve toto k nášmu rastu prispelo, veď o konflikte záujmov premiéra Andreja Babiša v európskom kontexte vieme už rok. Pre tých, ktorým prekáža, že Babiš rozhoduje o rozdeľovaní európskych dotácií a zároveň z nich má cez svoj Agrofert osobný prospech, to nie je novinka.

Je pravda, že teraz to máme čierne na bielom, keďže dorazili jednotlivé audity Európskej komisie a v Senáte dokonca vznikla špeciálna komisia, pretože senátori neveria jednotlivým ministerstvám, že sa s týmito auditmi vysporiadajú objektívne. Nemyslím si však, že s tvrdým jadrom Babišovho elektorátu by to nejako zamávalo, hoci sa oproti minulému mesiacu zosunuli o nejaké dva percentuálne body.

Čo sa týka Pirátov, prieskumy ukazujú, že rastieme kontinuálne. Verím, že voliči vidia, akú prácu odvádzame, nielen vo Snemovni. Teraz nám napríklad prešlo zrušenie výnimiek z registra zmlúv pre podniky ovládané štátom. Bola to jedna z našich priorít a podarilo sa nám ju presadiť z opozičných lavíc.

V januári ste v rozhovore pre Idnes.cz povedali, že po najbližších voľbách do Snemovne chcete zostavovať vládu. Máte pocit, že teraz je tu šanca, aby ste vystriedali Andreja Babiša v premiérskom kresle?