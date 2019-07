Boj o posty spojil Visegrád, vzoprel sa Merkelovej plánu

V Bruseli sa hovorí o nových menách vo vedení.

2. júl 2019 o 18:15 Lukáš Onderčanin

BRUSEL, BRATISLAVA. Kto bude nový predseda Európskej komisie, pýtali sa ešte aj v utorok večer lídri Európskej únie, viac ako päťdesiat hodín od začiatku prvého bruselského rokovania.

Ešte v sobotu to pritom vyzeralo, že v menách majú politici jasno. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa totiž na summite v japonskej Osake stretla s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a lídrami Španielska a Holandska. Dohodli sa, že Európskej komisii by mal vládnuť socialista Frans Timmermans, kým kandidát ľudovcov Manfred Weber by získal post predsedu Európskeho parlamentu.

Tri dni rokovaní však ukázali, že Merkelovej ťah bol chybou – zákulisné dohadovanie popudilo proti Timmermansovi aj tie štáty, ktoré ho pôvodne podporovali. Summit Európskej rady v Bruseli v utorok večer ešte stále pokračoval a ukazoval, že ide o boj rôznych záujmov aj regiónov.

Vyradia favoritov?

Nedeľný summit sa začínal s trojhodinovým meškaním, utorkové pokračovanie zase nabralo päťhodinový sklz.

Summit sa zmenil na zhluk desiatok rokovaní medzi jednotlivými politikmi. Merkelová rokovala s Macronom, slovenský premiér Peter Pellegrini zase s lídrami susedných štátov, Visegrád sa potom obracal na Taliansko a Macron na Španielov.

Napriek tomu, že Slovensko sa vo viacerých otázkach začalo vzďaľovať od ostatných krajín v regióne a nečelí ani takej kritike EÚ ako Maďarsko, Poľsko či Andrej Babiš, v Bruseli Visegrád bojoval za spoločný cieľ – aby Európskej komisii nešéfoval Timmermans.