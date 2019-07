Niektorí europoslanci sa počas hymny EÚ obrátili chrbtom

Zasadnutie europarlamentu narušili poslanci z pravicových strán a zástancovia brexitu.

2. júl 2019 o 12:05 TASR

ŠTRASBURG. Odchádzajúci predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani otvoril v utorok v Štrasburgu prvé zasadnutie zákonodarného zboru Európskej únie, ktorý vzišiel z májových volieb v celej EÚ.

"Vitajte v Európskom parlamente, dome demokracie, jedinej európskej inštitúcii zvolenej občanmi," povedal Tajani.

Brexit aj separatisti

Po jeho úvodných slovách nasledovala hymna Európskej únie - Óda na radosť skladateľa Ludwiga van Beethovena - v podaní jazzovej skupiny.

Oficiálne úvodné zasadnutie však narušili zákonodarcovia z pravicových strán, zástancovia brexitu a podporovatelia nezávislosti Katalánska od Španielska.

Niektorí sa odmietli postaviť, keď jazzová kapela začala hrať hymnu EÚ. Ďalší, prevažne z britskej Strany brexitu, sa v tej chvíli obrátili chrbtom.

"Poslanci zo Strany brexitu sa obrátili chrbtom Európe, pretože robia všetko pre to, aby izolovali Spojené kráľovstvo od sveta. Toto je úzkoprsé, malicherné malé Anglicko v tom najhoršom svetle. Títo hlupáci škodia hrdej a otvorene zmýšľajúcej krajine. Hanba im!" reagoval na situáciu britský labouristický poslanec David Lammy.

Strana brexitu má v EP 29 poslancov, najviac zo všetkých britských politických strán, ktoré sa zúčastnili na eurovoľbách. Jej hlavným cieľom je donútiť zvyšok EÚ rešpektovať výsledok referenda o brexite z júna 2016, aj keď by to malo znamenať tvrdý brexit, čiže vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez politickej dohody.

Dátum brexitu bol stanovený na 31. októbra 2019, čo znamená, že 1. novembra všetci britskí europoslanci opustia EP a zákonodarný zbor bude mať namiesto terajších 751 iba 705 členov.

Takisto sa odohral protest proti rozhodnutiu zamietajúcemu katalánskemu separatistickému politikovi Carlesovi Puigdemontovi zasadnúť do kresla v EP a tiež demonštratívna akcia na obhajobu nemeckej kapitánky charitatívnej lode, ktorú zadržiavajú v Taliansku.

V prípade týkajúcom sa práv migrantov nastala patová situácia.

Hľadajú nástupcu Tajaniho

Úvodný prejav mal odchádzajúci predseda europarlamentu Antonio Tajani, ktorého po stredajších voľbách vystrieda v tejto funkcii niekto iný. Bude to jeden z nominantov politických frakcií v EP, ktoré majú čas do utorka večera do 22.00 h, aby predstavili svojich kandidátov na túto funkciu.

Hlasovať sa bude v stredu systémom viacerých kôl, pričom do posledného postúpia dvaja kandidáti, ktorí v treťom kole získajú najviac hlasov. Nový šéf europarlamentu musí získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Vo štvrtok sa uskutočnia voľby podpredsedov EP a kvestorov.

Čoskoro po oficiálnom otvorení pokračovala bežná činnosť. Spomínané kroky sú typické pre prvý deň zasadnutia nového europarlamentu, ktorý bude pôsobiť päť rokov.

EP je po májových voľbách rozdrobenejší než doposiaľ, pripomenula tlačová agentúra AP.