Rusko zatiaľ neplánuje splatiť svoj dlh Rade Európy

V Rusku nie je jednota v názore na termín vyrovnania dlhu voči Rade Európy.

29. jún 2019 o 22:19 TASR

MOSKVA. Rusko zatiaľ nemá v pláne splatiť dlh, ktorý má voči Rade Európy (RE). Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy to v sobotu uviedol námestník ruského ministra financií Sergej Storčak.

Spresnil, že hovoriť o tom bude možné až po tom, ako sa potvrdia práva ruskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení (PZ) RE, a to "v plnom rozsahu".

"Najprv treba podpísať dokument - môže to byť protokol alebo memorandum o vzájomnom porozumení," uviedol Storčak a dodal, že "až potom vzniknú povinnosti" pre Rusko.

Podľa agentúry RIA Novosti ruské ministerstvo zahraničných vecí deklarovalo, že obnovenie práv ruskej delegácie v PZ RE vytvára podmienky pre riešenie otázky o zadlženosti voči RE. Prijatie rezolúcie PZ RE označil ruský rezort za "dôležitý krok na ceste k urovnaniu krízy vo vzájomných vzťahoch".

Podpredseda ruskej delegácie v PZ RE Leonid Sluckij medzitým pripustil, že Rusko by mohlo svoj príspevok do rozpočtu RE poukázať do novembra tohto roku.

Poslanci PZ RE tento týždeň na svojom rokovaní v Štrasburgu schválili rezolúciu, ktorá ruskej delegácii umožnila zúčastniť sa na júnovej schôdzi, hlasovať na nej a zapájať sa do rozpráv a diskusií.

Hlasovacie práva v tomto orgáne boli Moskve odňaté pred piatimi rokmi po anektovaní Krymského polostrova Ruskom a v dôsledku zasahovania do vývoja na východe Ukrajiny.

Schválenie tejto rezolúcie vyvolalo nesúhlas ukrajinskej delegácie, ktorá na protest opustila rokovaciu sálu.

Jej vedúci Volodymyr Ariev v tejto súvislosti vyhlásil, že o ďalšej účasti krajiny na PZ RE bude rozhodovať nový ukrajinský parlament, ktorý by mal vzísť z júlových parlamentných volieb.