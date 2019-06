Trump ohrozuje mier, na prezidenta čakali v Soule aj kritici

V Soule sa počas návštevy Trumpa konajú viaceré protesty.

29. jún 2019 o 19:23 TASR

SOUL. Americký prezident Donald Trump navštívil v sobotu Južnú Kóreu. Čakali tam na neho masové zhromaždenia jeho sympatizantov, ako aj protestné akcie organizované liberálnymi a progresívnymi zoskupeniami.

Písala o tom agentúra Jonhap.

Sympatizanti Trumpa

Šéf Bieleho domu pricestoval do Južnej Kórey v sobotu z Japonska, kde sa konal summit G20. Po svojom príjazde do krajiny sa Trump v Modrom dome zúčastnil slávnostného obeda so svojím juhokórejským náprotivkom Mun Če-inom.

Obaja prezidenti by sa mali znova stretnúť na spoločnom summite v nedeľu.

V juhokórejskom hlavnom meste sa medzitým zhromažďovali skupiny prezidentových sympatizantov aj odporcov.

Na zhromaždení Trumpových sympatizantov, ktoré organizovali podporovatelia bývalej konzervatívnej prezidentky Pak Kun-hje v centre Soulu, hrala podľa agentúry americká hymna, zatiaľ čo na veľkoplošnej obrazovke boli premietané zábery z Trumovej inaugurácie.

"Privítajme amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ochraňuje slobodnú Kórejskú republiku," vyhlásil z pódia pred skandujúcim davom jeden z organizátorov podujatia.

Ohrozuje mier

Skupinky Trumpových odporcov sa zas zhromaždili na predmestí Soulu.

"Nevítame v Južnej Kórei prezidenta Trumpa, ktorý ohrozuje mier na Kórejskom polostrove, ako aj vo zvyšku sveta," uviedol jeden z demonštrantov vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené ešte pred začiatkom protestu.

"Odmietame Trumpa, ktorý zavádza sankcie proti Severnej Kórei a mieša sa do jej vnútornej politiky," zaznelo tiež vo vyhlásení.